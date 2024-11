Zecchino d’Oro: in gara la Coccodance, il nuovo brano tutto da ballare di Piero Romitelli

Zecchino d’oro, Piero Romitelli ritorna con la “Coccodance”. Dopo il trionfo nella scorsa edizione con il brano “Ci pensa mamma”, classificato al secondo posto e premiato con il riconoscimento Rai Radio Kids per la canzone più radiofonica, l’autore di Morrovalle ci prende gusto e presenta un nuovo brano tutto da ballare.

Per la 67° edizione del più famoso festival dedicato alla musica per bambini e bambine, Romitelli ha preso ispirazione dal mondo dei volatili per trasmettere un importante messaggio: «La storia della Coccodance coinvolge diversi tipi di volatili – spiega l’autore – che prendono in giro quelli più goffi, che non sanno ben volare. L’idea tra le righe è che non bisogna dare importanza alle offese dei bulli ma, al contrario, fare dei difetti una virtù».

Ecco quindi che il titolo Coccodance che richiama le galline e il ballare senza freni diventa esplicativo del contenuto, in attesa di ascoltare il brano in diretta nazionale.

Ad interpretarlo sarà una bambina della Sardegna di nome Elisabetta. Il festival sarà trasmesso in diretta su Rai Uno: il 29 e 30 novembre andranno in scena le semifinali condotte da Carolina Benvenga mentre per la serata finale del primo dicembre il presentatore sarà Carlo Conti. Proprio per Carolina Benvenga, vero idolo dei bambini e delle bambine, Romitelli ha scritto un altro brano già disponibile on line che si intitola “La notte di Natale”.

«Scrivere canzoni per bambini è una sfida che mi entusiasma e allo stesso tempo diverte tantissimo – spiega Piero Romitelli – da quando sono diventato papà sono sempre più coinvolto in questo mondo. Scrivere un brano per una manifestazione importante come lo Zecchino d’oro non è una cosa banale. Bisogna fare molta attenzione sull’uso delle parole che devono parlare lo stesso linguaggio dei bambini e unirlo a un messaggio positivo. Inoltre i bambini hanno un approccio molto fisico alla musica, quindi i brani devono essere cantabili e soprattutto ballabili».

Ad accompagnare Romitelli nella produzione dei Coccodance anche un altro maceratese, Emilio Munda, che ha collaborato allo sviluppo del brano. «Con Emilio collaboriamo da vari anni – conclude l’autore – insieme abbiamo scritto per vari autori e quindi è stato naturale confrontarsi anche per questa nuova sfida».

(Redazione Junior)