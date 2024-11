Un grande successo per le alunne gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Patrizi” guidati dal professor Alessandro Canesin, che hanno partecipato ottenendo risultati esaltanti sabato alle Mini Olimpiadi di Recanati campo sportivo Nicola Tubaldi.

Grazie all’impegno, alla passione e all’allenamento costante le studentesse e gli studenti della scuola “Patrizi” hanno dimostrato un’eccellente preparazione e una grande spirito di squadra, sfidandosi nella corsa veloce (60 metri), corsa di resistenza (600 metri e 1000 metri) e salto in lungo.

«Questo risultato – si legge in una nota della scuola – è la testimonianza di come lo sport, oltre ad essere un momento di divertimento, sia un potente strumento educativo che promuove valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la perseveranza e la capacità di superare gli ostacoli. L’evento, organizzato dal Comune di Recanati con il patrocinio della Grottini Team Recanati Asd, ha visto la partecipazione di tutte le classi della scuola Patrizi, offrendo l’opportunità di confrontarsi e di vivere una mattinata all’insegna dello sport e dell’amicizia. La scuola Patrizi ringrazia il Comune di Recanati e la Grottini Team Recanati Asd per aver organizzato questa Mini Olimpiadi recanatese».