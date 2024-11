Sono stati le bambine, i bambini e gli adolescenti di Macerata i protagonisti dell’iniziativa che si è svolta ieri al teatro Lauro Rossi in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Riflessioni, confronti, musica e divertimento hanno fatto da sfondo alla giornata promossa dal Comune di Macerata in collaborazione con l’Unicef e il Convitto Nazionale “Leopardi” per promuovere e celebrare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città, nel rispetto dei valori sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Alunni e alunne dell’istituto di Macerata si sono confrontati sul tema dei diritti, tra cui in primis il diritto alla pace che viene continuamente minato ultimamente. E’ stato inoltre presentato un libro sulla pace che raccoglie i pensieri dei più piccoli su questo tema molto sentito.

Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale, della presidente Unicef Macerata Patrizia Scaramazza, del Garante Regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Giancarlo Giulianelli e della dirigente di Ambito Territoriale Ufficio V Stefania Nardini, le studentesse e gli studenti del Convitto sono stati protagonisti di letture e intermezzi musicali e canori.

Non è mancato un momento dedicato al web e alla realtà virtuale con Lorenzo Lattanzi, presidente Aiart Marche, nonché insegnante, frontman sul palco con esempi concreti e una significativa interazione con il pubblico.

Durante la serata è stato nominato anche il Consiglio degli Adolescenti, di cui fanno parte studentesse e studenti di tutte le scuole della città, e sono stati presentati i nuovi membri del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. A condurre l’evento il giornalista Claudio Ricci.