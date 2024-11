Il consiglio di Gianfranco Jannuzzo agli studenti del Lanzi: «Divertitevi con serietà»

La classe 5A della Scuola primaria “Lanzi” dell’I. C. “Manzoni – Lanzi” di Corridonia ha incontrato on line martedì il famoso attore e commediografo siciliano Gianfranco Jannuzzo, a conclusione del progetto Vivere la scuola, Piano Estate, “Crescere con la drammatizzazione”.

Un progetto teatrale iniziato a settembre che ha avuto come protagonisti gli alunni e le alunne dell’istituto guidato dalla dirigente scolastica Daniela Smorlesi e che si concluderà portando in scena un libero riadattamento eseguito dalle insenanti Sonia Brocca e Anita Tamburrini, della famosissima commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini che vedrà il suo debutto lunedì 9 dicembre alle 21 al teatro “Lanzi” di Corridonia.

«L’incontro con il noto attore – si legge in una nota della scuola – ha avuto come scopo quello di far conoscere agli alunni e le alunne l’esperienza reale di un attore professionista. L’attore ha parlato di sé, dei suoi inizi e della sua esperienza, di come abbia con il teatro superato la sua riservatezza. Ha raccontato della sue esperienza con i più grandi attori e maestri di teatro del calibro di Gigi Proietti e Gino Bramieri attirando l’interesse degli alunni e delle alunne attentissimi ai suoi racconti.

Inoltre, ha più volte rimarcato quanto sia importante “divertirsi con serietà” ribadendo che il teatro, sia che faccia ridere sia che commuova, va “fatto seriamente” affinché il pubblico, nel momento in cui assiste alla rappresentazione, possa entrare in empatia con i personaggi rappresentati e quindi emozionarsi».

In un clima di totale coinvolgimento della scolaresca, gli alunni e le alunne non hanno esitato a porre domande all’attore sia sulla sua vita personale sia su quella professionale, chiedendo se la carriera di attore abbia mai influito su scelte e rinunce personali. Sulla possibilità che qualcuno di loro un giorno voglia intraprendere la carriera di attore, non è mancata la domanda su quali consigli potrebbe dare a tal proposito. Jannuzzo ha risposto che, per qualsiasi cosa si scelga di fare nella vita, bisogna studiare tanto e mai sentirsi arrivati, sempre pronti al miglioramento.

L’incontro si è concluso con una promessa da parte dell’attore ossia di incontrare di persona i ragazzi e le ragazze quando si troverà in zona, sottolineando quanto sia importante realizzare progetti come quello teatrale che danno la possibilità di mettersi in gioco e di superare paure, timidezze, inibizioni e rivelandosi ottimi mezzi di inclusione.