Alla scoperta del museo nazionale del costume folcloristico “Habitus” di Castelraimondo. Giornata da ricordare per i giovani del Centro Primavera, gestito dalla cooperativa Il Faro, che si sono recati in visita al museo di via Della Croce dove hanno potuto scoprire un mondo, quello del folklore, che prima probabilmente non conoscevano. Dopo l’iniziativa dei giorni scorsi di cittadinanza attiva con la partecipazione dei carabinieri, i bambini e le bambine del centro di aggregazione comunale hanno partecipato ad un altro momento formativo molto apprezzato e coinvolgente.

«I ragazzi e le ragazze sono stati accolti con giochi interessanti preparati ad hoc per spiegare il museo – ha raccontato la coordinatrice del centro Isabella Cucculelli -. Tutti sono rimasti affascinati dai tanti costumi provenienti dalle varie regioni. Questo è servito a fargli capire l’accezione del termine folklore, che ha un grande valore nel campo delle nostre tradizioni e di quelle del nostro Paese».

Soddisfazione per la direttrice del museo Federica Galazzi: «Sono molto felice per questa esperienza significativa: 21 bambini e bambine hanno scoperto il museo Habitus, un luogo fondamentale per la cultura locale e il patrimonio immateriale delle tradizioni folkloristiche – ha spiegato -. Hanno compreso l’importanza dei gruppi folkloristici come comunità patrimoniali e il valore di connettori sociali. Spero che questa visita abbia lasciato in loro un segno profondo di consapevolezza e rispetto per la nostra cultura».

Lo crede anche l’assessore alla Cultura e ai Servizi Scolastici Elisabetta Torregiani: «Ho visto dei ragazzi entusiasti di venire in questo museo così particolare, si sono divertiti con i vari giochi, ma soprattutto sono rimasti colpiti dalle foto storiche che scorrevano in una vecchia macchinetta fotografica. Hanno chiesto tutti cosa fosse, in quanto è un oggetto che non si trova più e per questo sono rimasti ancora più affascinati».