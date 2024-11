E’ Napo, il popolarissimo personaggio investito dell’importante compito di parlare di sicurezza agli alunni e alle alunne delle scuole primarie di Macerata.

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno l’Organismo Paritetico (composto da rappresentanti di Confindustria Macerata, Cgil, Cisl e Uil) ha riproposto, nelle scuole primarie “G.Natali” di Sforzacosta, “Montessori” e “Salvo d’Acquisto” dell’Istituto comprensivo Enrico Mestica, il progetto “Napo per gli insegnanti”, progettualità che ha l’obiettivo di diffondere i primi concetti della Sicurezza sul Lavoro nelle scuole primarie.

Utilizzando il popolarissimo personaggio di Napo, l’Eu-Osha (l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro), unitamente al consorzio Napo, ha creato una serie di strumenti didattici per gli insegnanti atti a promuovere e diffondere la sicurezza e la salute sul lavoro.

«La finalità – si legge in una nota – è presentare agli studenti gli argomenti relativi alla salute e alla sicurezza con un approccio adatto alla loro età, didattico, ma divertente, utilizzando proprio gli episodi di Napo.

Nella mattinata i vari componenti l’Organismo hanno presenziato nelle classi interessate al Progetto (sono state coinvolte una classe seconda, due terze, tre quarte ed una quinta) e hanno dialogato sui vari temi della sicurezza sul lavoro (sostanze chimiche, Dpi, segnaletica, pericoli, ecc.) con i bambini e bambine attenti e partecipi.

L’intenzione dell’Organismo è di proseguire a diffondere in modo capillare il Progetto, così da promuovere in modo sempre più efficace tra i più piccoli una vera e propria cultura di comportamenti corretti e virtuosi sul luogo di lavoro».