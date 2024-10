L’Istituto di istruzione superiore “Enrico Mattei” di Recanati ha celebrato nei giorni scorsi le sue eccellenze con una cerimonia che ha riconosciuto l’impegno e i risultati straordinari di alcuni dei suoi studenti più brillanti. Alla presenza della dirigente scolastica Antonella Marcatili, e di alcuni docenti sono stati premiati i ragazzi e le ragazze che, al termine dello scorso anno scolastico, hanno ottenuto una media finale dei voti pari o superiore al nove.

«Il premio, una borsa di studio in denaro – scrive la scuola in una nota – rappresenta molto più di un semplice riconoscimento formale. La somma potrà infatti essere utilizzata dagli studenti per sostenere le spese relative alle attività integrative promosse dall’Istituto stesso, quali corsi di certificazione informatica e linguistica. Questo approccio riflette l’impegno della scuola nel favorire lo sviluppo di competenze trasversali e concrete, particolarmente preziose nel mondo attuale e futuro».

La dirigente scolastica ha sottolineato che queste borse di studio non vogliono premiare soltanto il merito, ma sono un vero e proprio incentivo per proseguire con determinazione il proprio percorso educativo. «Vogliamo che i nostri studenti, attraverso il loro impegno e con il supporto della scuola, possano guardare al futuro con fiducia e preparazione». Tra i premiati, l’emozione era palpabile. Molti hanno espresso gratitudine per l’opportunità di investire in attività che ampliano le loro competenze e li avvicinano ai propri obiettivi formativi e professionali. La cerimonia si è conclusa con un augurio collettivo, rivolto non solo ai premiati ma a tutti gli studenti dell’Istituto, affinché il loro impegno e dedizione continuino a essere la chiave del loro successo.