Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado “Patrizi” di Recanati hanno vissuto un’esperienza unica e formativa: il progetto “La filiera dell’olio dalla raccolta all’utilizzo”. Grazie al vasto spazio verde che circonda la scuola, completo di orto, pollaio e uliveto, le ragazze e i ragazzi hanno potuto sperimentare in prima persona le attività agricole, raccogliendo le olive direttamente dagli alberi.

«Questa esperienza ha permesso loro di conoscere da vicino le tipicità del territorio e di apprezzare il valore del lavoro manuale. Le olive raccolte dalle studentesse e dagli studenti saranno in seguito portate al frantoio Fuselli, un’azienda locale, per essere trasformate in olio extravergine d’oliva. In questo modo, le giovani generazioni hanno la possibilità di seguire l’intero processo di produzione dell’olio, dalla raccolta delle olive alla spremitura e alla successiva lavorazione». Il percorso non finirà qui, infatti l’olio ottenuto sarà portato all’Iis “Mattei” per effettuare le analisi chimiche e, successivamente, sarà utilizzato dalle ragazze e dai ragazzi anche per produrre unguenti e saponi artigianali. Questi prodotti infine saranno esposti durante i colloqui con i genitori, offrendo in questo modo l’opportunità alle alunne e agli alunni di presentare i risultati del loro lavoro e di condividere le conoscenze acquisite.

«Il progetto – conclude la scuola – coordinato dalla professoressa Angela Caputa, rappresenta un’occasione importante per le studentesse e gli studenti di acquisire competenze trasversali, come il lavoro di gruppo, la responsabilità e la capacità di risolvere problemi. Inoltre, favorisce l’orientamento anche per il mondo del lavoro, avvicinando le giovani generazioni alle realtà produttive del territorio. La scuola “Patrizi” si impegna a promuovere un’educazione che vada oltre i libri, favorendo l’apprendimento attraverso esperienze concrete e significative. Il progetto “La filiera dell’olio” ne è un esempio tangibile, dimostrando come la scuola possa essere un luogo di incontro tra sapere e fare, tra teoria e pratica».