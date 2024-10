L’Alberghiero di Cingoli in visita alla TtgTravel Experience di Rimini. Nei giorni scorsi gli alunni e le alunne della classe quinta del settore turistico dell’Alberghiero Varnelli di Cingoli hanno vissuto un’esperienza formativa straordinaria alla Ttg Travel Experience 2024, la fiera leader in Italia dedicata al turismo e all’accoglienza, che si svolge ogni anno nel polo fieristico di Rimini. Il tema dell’edizione di quest’anno, “The Year of Veritas”, ha posto l’accento sull’indispensabile lavoro di ricerca delle verità di fatto.

«La visita alla fiera – si legge in una nota – ha offerto agli studenti una panoramica completa del mondo del turismo contemporaneo, articolata in due grandi padiglioni tematici. Nel primo, interamente dedicato al turismo, i ragazzi hanno avuto la possibilità di interagire con stand provenienti da ogni angolo del mondo, partecipando a presentazioni, degustazioni di prodotti tipici, scoprendo le peculiarità culturali e gastronomiche di molte nazioni. Nel secondo padiglione, incentrato sulle strutture alberghiere e turistiche, gli studenti hanno potuto esplorare le ultime novità in termini di arredi, divise, soluzioni per il tempo libero e sportivo, oltre a giochi e attrezzature per bambini, camping e glamping». Hanno visitato inoltre stand dedicati alla gestione operativa delle strutture ricettive, dove hanno potuto approfondire tematiche legate alla gestione alberghiera, esplorando anche le offerte di compagnie aeree e altri servizi connessi al settore turistico.

Gli studenti della classe 5ATBTS non solo hanno potuto confrontarsi con operatori italiani e internazionali, ma hanno anche avuto l’opportunità di provare in prima persona diverse esperienze, interagendo con le offerte e le attività dei vari stand. «L’esperienza alla Ttg Travel Experience – conclude la nota – si è rivelata quindi un’occasione preziosa per gli studenti del settore turistico, non solo per ampliare le proprie competenze, ma anche per confrontarsi con le nuove tendenze e innovazioni del turismo mondiale, un settore in costante evoluzione. La Ttg Travel Experience 2024 è certamente stata un laboratorio a cielo aperto che ha permesso ai ragazzi di vedere in pratica ciò che studiano sui libri e di toccare con mano il futuro dell’industria turistica».