di Alessandra Pierini

La passione per lo sport e il calcio è una tradizione di famiglia che arriva già dal nonno calciatore, passando poi per il papà e gli zii, impegnati nel calcio, nella corsa e nella pallavolo. Lorena Leskaj, 14 anni di Tolentino, non fa eccezione. Appena tornata da Tirana dove ha fatto il suo esordio nella nazionale albanese under 15, la centrocampista ha debuttato domenica in prima squadra con la Maceratese femminile, segnando anche uno 7 gol che hanno decretato la vittoria della squadra sul campo della Polisportiva Mandolesi.

Lorena frequenta l’Ipsia Frau, settore moda, a Tolentino. Il suo ingresso nel mondo del calcio è avvenuto sin da bambina: «Da piccola mi piaceva tanto Ronaldo e guardavo i video di quando segnava». E’ così che ha iniziato il suo percorso da calciatrice con la Cantine riunite, squadra di calcio a cinque di Tolentino. Poi l’incontro con la Maceratese Femminile: «Mio padre – ricorda Lorena – lavorava a Macerata, vicino allo stadio e lì ha incontrato Massimiliano Avallone che gli ha proposto di farmi giocare a Macerata. Ho subito accettato e vesto la maglia biancorossa ormai da quattro anni».

E’ arrivata quindi l’esperienza con la nazionale albanese che l’ha vista in campo fino al 9 ottobre: «E’ stato bellissimo, mi ha reso davvero tanto felice».

Si è rafforzato così il suo sogno di fare la calciatrice anche da grande anche per suo zio che non c’è più: «Mio fratello – racconta il papà di Lorena- è morto a maggio e prima di andarsene si è raccomandato di continuare a giocare perché il calcio è molto bello. Lorena vuole esaudire il suo desiderio».