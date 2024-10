Il borgo di Mogliano ed il parco fluviale Santa Croce saranno le location de “Il bosco delle ZuccAmiche” organizzato dall’associazione Amici di Santa Croce e dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, con il patrocinio del comune di Mogliano. Ingresso gratuito.

Sabato 12 ottobre nel piazzale San Michele “Le zuccamiche di Otto”. Il giorno seguente, domenica 13, dalle 10 alle 18, il parco fluviale Santa Croce si trasformerà nel bosco delle ZuccAmiche. Tante le novità.

L’evento coinvolgerà grandi e piccoli, facendo vivere piacevoli sensazioni sfruttando il potere dei colori e l’atmosfera fiabesca che solo Madre Natura ed il Parco Fluviale S.Croce possono offrire.

Ad ogni tappa del percorso, i baby viaggiatori riceveranno un premio: infine assisteranno alla costruzione del regalo finale che porteranno a casa come ricordo di questa esperienza.

A partire dalle 12 aprirà lo stand gastronomico con “la cucina di Otto ZuccOtto e Fiona”. Alle 16:30 si svolgerà la premiazione delle zucche decorate dai bimbi e consegnate il giorno precedente al piazzale S. Michele. Per l’intera giornata saranno a disposizione percorso a tema animato dagli Amici del Bosco, tanti giochi artigianali in legno, truccabimbi ed animazioni con il Mago Caucciù ed il Nido d’Infanzia Bimboland.