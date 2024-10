L’Istituto comprensivo “B. Gigli” di Recanati la scorsa settimana ha trasformato le sue aule in veri e propri laboratori del futuro, grazie al progetto Stem dedicato alla robotica e alla programmazione. Un’iniziativa resa possibile dal progetto “Everywhere in Gigli School in Stem”, finanziato con un bando Pnrr di circa 100mila euro, che l’Istituto si è aggiudicato e che gli ha permesso di utilizzare le proprie attrezzature all’avanguardia come robot, stampanti 3D e kit Arduino con formatori di alto livello dell’associazione Talent di Osimo: Matteo Cardinali, Patrizia Pantanetti, Federico Camilletti, Diego Pranzetti, Roberto Faloppie, Nico Rizza.Il progetto è stato ideato e realizzato grazie all’impegno dei docenti Barbara Vignoni, Paolo Vissani, Sabrina Sampaolesi.

«L’Istituto Gigli – fa sapere la scuola – si conferma così un punto di riferimento per un’educazione innovativa e di qualità. Per un’intera settimana, per tutto il mese di ottobre, gli alunni e le alunne delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado “Patrizi” si immergeranno in un mondo di attività pratiche e stimolanti. Dall’assemblaggio di robot in grado di muoversi, alla progettazione di oggetti 3D da stampare, fino alla creazione di videogiochi, le sfide che gli studenti hanno affrontato sono state numerose, e tutte sono state svolte con entusiasmo e interesse. Attraverso queste esperienze, i ragazzi e le ragazze hanno sviluppato competenze fondamentali per il loro futuro, come il pensiero critico, la creatività, la capacità di risolvere problemi e il lavoro di squadra, competenze sempre più richieste nel mondo del lavoro, dove la tecnologia gioca un ruolo centrale. L’Istituto Gigli dimostra così il suo impegno nell’offrire un’educazione di qualità, proiettata verso il futuro, che prepara gli studenti alle sfide di un mondo in continua evoluzione».