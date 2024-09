Pochi rifiuti, ma tanti mozziconi di sigaretta sono stati trovati da studenti e studentesse di Montecassiano che hanno preso parte ieri alla 32° edizione di “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente.

Protagonisti sono stati gli studenti delle classi quinte dell’Istituto comprensivo G. Cingolani che, dopo i saluti istituzionali, hanno indossato con convinzione ed entusiasmo guanti, pettorine e cappellini e sono partiti per il giro di raccolta che quest’anno ha interessato il Giardino pubblico Giovanni XXIII, il parco del Cerreto proclamato Parco della Gentilezza e il centro storico del Capoluogo per poi riporre i rifiuti negli appositi cassonetti posti al Piazzale delle Clarisse. «Quello che è emerso dalla raccolta – si legge in una nota dell’amministrazione – è che grazie alla sempre continua attenzione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali da parte di questa Amministrazione, i rifiuti trovati sia nei parchi che nel centro storico non sono stati molti e hanno riguardato principalmente mozziconi di sigarette».

All’iniziativa hanno partecipato oltre all’assessora all’Ambiente Barbara Vecchi che, come ogni anno si è occupata in prima persona dell’organizzazione dell’evento, la Vicesindaco Katia Acciarresi, il Presidente Legambiente Marche Marco Ciarulli insieme ad una volontaria Legambiente.

«Quello che noto in ogni iniziativa di questo genere – ha sottolineato l’assessora Barbara Vecchi – è che i ragazzi e le ragazze hanno insito nel loro Dna il concetto di cittadinanza attiva che praticano con sensibilità, spontaneità ed entusiasmo. Coltivare queste loro qualità innate è di fondamentale importanza per farli evolvere domani in adulti consapevoli e partecipativi capaci di fare comunità. Un immenso grazie va agli uffici comunali, agli operai comunali e agli autisti fondamentali per la riuscita dell’evento».