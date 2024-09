Forze di polizia all’ingresso delle scuole superiori di Macerata nel primo giorno del nuovo anno scolastico. E’ questo il modo con cui le istituzioni pubbliche hanno voluto trasmettere il loro messaggio a studenti, studentesse e personale: un saluto ed un augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico, in considerazione dell’importanza centrale, per la nostra società, delle scuole, le quali sono luoghi non solo di formazione dal punto di vista culturale e professionale, ma anche di apprendimento di valori quali la convivenza, la tolleranza, il rispetto nei confronti degli altri consociati e delle istituzioni e la solidarietà, ossia principi fondamentali per la civile convivenza.

Gli istituti scolastici coinvolti sono stati il liceo artistico Cantalamessa, il classico Leopardi e lo scientifico Galilei, l’istituto Garibaldi-Bramante-Pannaggi, il tecnico economico Gentili, e il Matteo Ricci.

L’iniziativa, concordata tra Prefettura, forze dell’ordine, Ufficio scolastico di Macerata e Comune di Macerata nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica partecipano rappresentanti della polizia, dei carabinieri, della finanza e della polizia locale del Comune di Macerata.