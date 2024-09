Un bel bottino di agore, oratelle e altri pesci tipici dell’Adriatico sono stati pescati ieri da piccoli “Sanpei” aiutati dai “veterani” del porto. Successo per la quinta edizione “A pesca con mamma e papà” evento che si è svolto ieri al porto di Civitanova in collaborazione con il comune e l’associazione il Madiere.

La manifestazione si è svolta come solito sulla banchina da pesca sportiva al molo est. Tantissimi i bambini e le bambine che con le loro famiglie hanno partecipato all’evento, un pomeriggio di gioco e di insegnamento per i più piccoli e grande soddisfazione per i genitori nel vedere i loro ragazzi impegnati in questa attività sportiva. La giornata che si preannunciava particolarmente calda è stata mitigata da un poco di vento e dalla copertura parziale del cielo da nubi. Oltre 3 ore di pesca supportata dai 28 tutor volontari che hanno saputo spiegare, supportare e affascinare i 56 bambini e bambine che si sono alternati alle canne.

Soddisfazione da parte del vice sindaco e assessore allo sport Claudio Morresi e dai rappresentanti della capitaneria di porto che hanno ringraziato “Il Madiere” e il suo presidente Pierluigi Cipolla per l’iniziativa. A portare i saluti dell’amministrazione comunale è intervenuto il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi che ha sottolineato l’importanza educativa di un evento dedicato al mare e al mondo della pesca, che valorizza nel contempo anche la vocazione marinara e turistica di Civitanova.