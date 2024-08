Ama la musica fin da piccolissimo Cristian Lombardi, 17 anni, di Serravalle del Chienti. E oggi saluta con grande soddisfazione il premio Venus Talent Show, dove si è classificato primo nella categoria canto maschile.

Venus Talent Show è uno spettacolo itinerante di musica, moda, danza, canto e non solo, che dà l’opportunità a quanti sanno di avere talento, di esibirsi e di tentare la scalata al successo. Dopo varie tappe in tutta Italia, la finale del concorso si è svolta nei giorni scorsi ad Ortona dove la conduzione è stata affidata a Jo Squillo. E’ proprio lì che Cristian Lombardi ha ottenuto l’ambito riconoscimento.

«Ho sempre amato la musica fin da piccolissimo – racconta – ho frequentato corsi di pianoforte per quattro anni e poi un anno di canto moderno nella scuola Bocelli di Camerino. All’età di dieci anni più o meno ho iniziato a fare beat (strumentali) per poi all’età di 14/15 dedicarmi alle cover».

E’ quindi arrivato per Cristian il momento di una maggiore autonomia musicali con pezzi scritti da lui. «Al momento sono un cantautore e il mio genere è trap/rap. Ad agosto del 2023 ho iniziato pubblicando la mia prima canzone “Tchikita” fino ad arrivare a luglio di quest’anno con cinque pezzi e un video disponibili su tutte le piattaforme, l’ultima uscita in particolare “Aspettare” ha riscosso molto successo ed è proprio con questo pezzo che ho partecipato alle selezioni per il Venus Talent Show. Per poi vincere con un inedito». Per Cristian è stata una bellissima esperienza: «Un sogno realizzato che spero sia l’inizio di un grande percorso artistico. Chi vuole sapere di più su di me, può cercarmi su spotify, apple music e gli altri store digitali come “kris” invece su youtube come “krwess”».

(a.p.)