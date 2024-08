Hai mai pensato di vendere giocattoli, libri e riviste che non usi più? Magari c’è qualcuno che potrebbe riutilizzare ciò che non usi più o trasformarlo in qualcos’altro.

Un’ottima occasione per proporre le tue cose agli altri bambini e bambine maceratesi è il “Mercatino di San Giuliano” per bambini, promosso dalla pro loco di Macerata in occasione delle festività dedicate al patrono.

Il mercatino si svolgerà in piazza della Libertà il 30 agosto a partire dalle 16 ma è consigliabile arrivare un po’ prima. Possono partecipare bambini, bambine, ragazzi e ragazze fino a 14 anni. Ad ogni partecipante sarà assegnato uno spazio su tavoli messi a disposizione dalla pro loco. Il mercatino si concluderà alle 18 con una merenda per tutti, offerta gratuitamente dalla pro loco di Macerata.

Sulle bancarelle potranno essere offerti, venduti o scambiati giochi, giornalini,

libri per ragazzi e altro ad esclusiva scelta del partecipante, nel rispetto dello

spirito della manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine.

La partecipazione al Mercatino è gratuita.

Clicca qui per leggere il regolamento