Canne ed esche pronte, torna “A pesca con mamma e papà”, l’iniziativa organizzata da Madiere e comune di Civitanova che per la quinta edizione coinvolge pesca sportiva e bambini per avvicinarli al mondo della pesca. L’evento è in programma l’1 settembre dalle 15 alle 18 al molo est dell’area portuale.

L’iniziativa in questi anni ha riscosso particolare gradimento tra i ragazzi e le famiglie tanto che già stanno arrivando molte richieste informative per poter partecipare all’appuntamento di domenica.

L’amministrazione comunale anche quest’anno ha voluto sostenere l’evento che oltre alla valenza educativa per i più piccoli valorizza la vocazione marinara e turistica di Civitanova.

«Con questa iniziativa rivolta ai ragazzi ed alle famiglie, il diporto civitanovese ribadisce la sua vocazione sportiva e sociale – spiega Pierluigi Cipolla presente de Il Madiere – Il mare è una scuola di vita e negli obbiettivi del “Il Madiere” c’è la volontà di avvicinare i giovani all’ambiente marino e la pesca sportiva può essere una delle leve oltre ad attività come la vela, la subacquea e il diporto».

Saranno realizzate 14 postazioni da pesca negli spazi attrezzati, adeguatamente distanziati, con due canne per ciascuna postazione e le dotazioni necessarie alla attività di pesca a fondo ed in superficie. L’attività di pesca avrà la durata di circa 45 minuti per partecipante in modo da garantire una rotazione che consenta la massima partecipazione; ciascun partecipante, accompagnato da un genitore, sarà assistito da un tutor che lo seguirà e lo istruirà alle varie attività. L’accesso alle postazioni sarà su prenotazione da effettuarsi nei giorni precedenti l’evento e l’associazione fornirà l’attrezzatura sportiva.

Prenotazione obbligatoria: 338 3805103 (telefonare dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19)