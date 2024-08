Sette ragazzi e ragazze dell’associazione Karate-Kai Civitanova rappresenteranno le Marche al campionato del Mondo Karate Goju-Ryu Wgkf che si terrà in Austria dal 4 all’8 settembre.

Ieri, accompagnati dal presidente Umberto Tocchetto, dal vice presidente Filippo Peroni e dal coach Massimo Castignani, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dal vice sindaco e assessore allo sport Claudio Morresi.

«Un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che rappresenteranno Civitanova e le Marche in una competizione di altissimo livello – ha detto il sindaco – . Andare ai Mondiali è già un successo, merito delle vostre capacità, del vostro impegno e di tanta passione, ma anche del supporto delle vostre famiglie e del grande lavoro dell’associazione che rappresentate, una delle realtà sportive più vivaci e longeve delle Marche. Siamo orgogliosi di voi e da qui vi sosterremo fortemente perché possiate dimostrare tutto il vostro valore e la vostra bravura tenendo alto il nome di Civitanova».

Gli atleti in partenza sono tutti giovani dai 12 ai 18 anni: Davide Accoramboni U14 -44 kg.; Diego Castignani CA -52kg; Alessandro Pompili CA -63kg.; Elena Accoramboni JU +59 kg; Marco Pasquali JU -55kg; Jacopo Natalucci JU -68kg.; Vittorio Micucci U21 -67kg.

«Faremo il tifo per voi – ha detto il vice sindaco Morresi -. Sono sicuro che darete il massimo per onorare i colori nazionali in una competizione di altissimo livello. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità e sappiate, che al di là del risultato, tornerete arricchiti da questa esperienza sia dal punto di vista sportivo che umano».

Prima dei Mondiali, i ragazzi partiranno per Marsciano. «Qui parteciperemo al raduno precampionato per la preparazione tecnica, atletica e psicologica dei componenti del team Italia e successivamente partiremo per l’Austria – dice il presidente Tocchetto – Comunque vada sarà un successo e una grande opportunità di crescita per i nostri ragazzi».