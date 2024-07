Grande partecipazione al primo dei sei appuntamenti di Storie nel Borgo, la rassegna di teatro e cinema per ragazzi e ragazze organizzata da Aps Circolo di Piazza Alta e dal Comune di Sarnano nell’ambito del progetto “Un borgo per crescere insieme”.

Domenica piazza Perfetti di Sarnano si è riempita del suono cristallino delle risate dei tanti bambini e bambine venuti per lo spettacolo “Il Piccolo Principe e io” di Federica Sassaroli, che ha incantato il pubblico con una messa in scena interattiva di una delle storie più amate da grandi e piccoli. Oltre 130 i presenti, seduti sul tappeto di cuscini colorati predisposto per loro davanti al palco. Si è aperta così Storie nel Borgo, la rassegna dedicata alle famiglie organizzata dal Circolo di Piazza Alta e Lunastorta Produzioni per il Comune di Sarnano: un format pensato per coinvolgere tutti e avvicinare le generazioni attraverso la magia della narrazione tra teatro e cinema.

«Quest’anno una parte importante della nostra offerta estiva è dedicata ai bambini e alle famiglie – hanno commentato gli organizzatori dell’Aps Circolo di Piazza Alta, associazione che gestisce laboratori di teatro nel tempo libero e nelle scuole – Con Storie nel Borgo vogliamo riportare in piazza il piacere di ascoltare storie e di condividerle con la comunità. Abbiamo creato un ambiente accogliente, colorato, a misura di bambino, con cuscini colorati e sedioline. Niente palco, tutto si svolge a stretto contatto con il pubblico, coinvolgendo le persone nella narrazione. Siamo stati felicissimi di vedere un pubblico così numeroso a questo primo appuntamento. Come associazione, crediamo che progettare un’offerta culturale rivolta ai più piccoli e alle famiglie sia di fondamentale importanza. Nutrire l’immaginazione delle giovani generazioni e far sentire loro il senso e il valore della comunità intorno a loro è essenziale: attraverso la potenza di storie scelte con cura, vogliamo stimolare la fantasia dei bambini e riaccendere la meraviglia, avvicinandoli al teatro e al cinema».

Storie nel Borgo, infatti, inaugura le attività previste nell’ambito del progetto Un borgo per crescere insieme, un’iniziativa rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi tra i 7 e 14 anni e finalizzata a coinvolgere tutto il tessuto comunitario nella creazione di esperienze e opportunità di crescita per questa fascia d’età. Il progetto prevede anche lo svolgimento di diverse attività a partire dal prossimo autunno, tra cui un laboratorio di podcast, in cui i ragazzi ascolteranno ed elaboreranno i racconti condivisi dai più anziani, e un laboratorio creativo per immaginare insieme la Sarnano del futuro. Si tratta di un intervento finanziato nell’ambito del programma “BenessereInComune” del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, co-finanziato dal Comune di Sarnano e organizzato in collaborazione con APS Circolo di Piazza Alta e Lunastorta Produzioni, due realtà del territorio che si occupano di produzione artistica, promozione culturale e formazione, rispettivamente in ambito teatrale e cinematografico.

Alla serata di apertura erano presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione guidata da Fabio Fantegrossi, l’assessora alla Cultura Cristina Tartabini e il consigliere Giorgio Eleuteri. «Da parte dell’Amministrazione Comunale esprimo soddisfazione per la riuscita di questa prima serata di Storie nel Borgo nella suggestiva location di Piazza Perfetti e ringrazio le associazioni che stanno portando avanti l’iniziativa – ha commentato Tartabini. – I nostri ringraziamenti vanno anche all’attrice, Federica Sassaroli, che ha portato in scena la saggezza di chi guarda con occhi puri, la voce dei sentimenti che parla una lingua universale e un naturale desiderio di autenticità. Perché la bellezza, quando non ci sono pregiudizi, riesce ad arrivare non solo al cuore dei bambini, ma anche a quello degli adulti che hanno perso la capacità di ascoltare davvero».

La rassegna continuerà per tutto il mese di agosto con altri appuntamenti. Venerdì 2 agosto, è in programma il film di animazione di Lorenzo Mattoti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Mercoledì 7 agosto sarà la volta dello spettacolo teatrale di Proscenio Teatro, Cenerentola in Bianco e nero. Domenica 18 agosto, verrà proiettato il film di Pawo Choyning Dorji, Lunana. Il villaggio alla fine del mondo e venerdì 23 agosto sarà la volta del film cult di Peter Weir, The Truman Show. Infine, domenica 25 agosto, la rassegna si concluderà con lo spettacolo teatrale di Proscenio Teatro, La favolosa storia del Guerrin Meschino. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.