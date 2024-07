Una festa per la fine del centro estivo con bambini, bambine, ospiti delle case di riposo, figure istituzionali e famiglie.

Il Comune di Gualdo ha caldamente accolto l’iniziativa, favorendo la sinergia costruttiva, sviluppatasi durante lo svolgimento del centro estivo, tra la Cooperativa Sociale Il Faro e la Cooperativa Ass. Coop. di Ancona.

«I valori condivisi da questi due soggetti del territorio – si legge in una nota – hanno, infatti, dato vita ad iniziative concrete e di fondamentale importanza per l’intera società.

La loro volontà di mettere al centro la persona e l’impegno continuo nei confronti della comunità sono confluiti in scambi intergenerazionali tra i bambini e le bambine del centro estivo e le persone anziane ospitate nelle residenze».

Un’attività in grado di contrastare il senso d’isolamento spesso provato dagli anziani e dalle anziane attraverso la condivisione delle loro esperienze di vita ai più piccoli e alle più piccole.

A seguito del racconto sui principali giochi che amavano fare un tempo, tutti e tutte hanno collaborato attivamente alla costruzione di giocattoli dell’epoca.

«Un’iniziativa – conclude la nota – che vuole essere un pretesto per ricordare all’intera comunità come, nonostante gli anni che separano, sia sempre possibile trovare punti d’incontro e come la condivisione e lo scambio rappresentino un vitale arricchimento per tutti e tutte».