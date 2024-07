Si è da poco conclusa l’iniziativa di Scuola Futura Estate, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha visto la partecipazione di otto studenti e studentesse del liceo classico Leopardi di Macerata ad attività laboratoriali e di formazione e ad esperienze innovative nel campo del digitale e delle nuove tecnologie.

«Scuola Futura – fa sapere il liceo Leopardi – è approdata nel Golfo di Napoli dal 19 al 23 luglio, portando con sé un’esperienza educativa unica dedicata all’incontro tra archeologia, storia e geografia insulare.

Il programma della quattro-giorni prevedeva come attività principale un laboratorio itinerante di mappatura collettiva e partecipata del Parco Archeologico di Pompei e delle isole dell’arcipelago campano, in particolare Capri. Il progetto è stato rivolto a 170 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 20 scuole di tutto il territorio nazionale e 100 docenti. Il Parco Archeologico di Pompei, simbolo di grandezza e bellezza, è diventato infine il palcoscenico perfetto per il racconto finale di questo progetto estivo del Pnrr Istruzione, incarnando lo spirito di una “Scuola che non si ferma”».

I partecipanti, studenti e docenti, sono stati coinvolti in laboratori interattivi di didattica innovativa, momenti di intrattenimento educativo dedicati alla cultura e all’arte digitale e incontri ravvicinati con artisti e protagonisti del panorama contemporaneo. Il liceo Leopardi è stato rappresentato da Lucia Giovagnotti, Maria Vittoria Landi, Isabella Accorsi, Veronica Maya Eleonori, Carlo Massaccesi, Lorenzo Palladinelli, Simone Ram e Leonardo Florentino, che si sono cimentati in vari laboratori: L’arte della cucina: il cibo a Pompei; Da Olimpia a Parigi 2024: un viaggio olimpico attraverso Pompei; A Scuola d’estate negli Scavi di Pompei tra Arti e Scienze; Esercizi di Futuro: dall’antica Pompei alle nuove civiltà. Essenziali il supporto di mentor esperti e la supervisione di Lorenzo Micheli in qualità di direttore scientifico del progetto, con l’eccellente coordinamento organizzativo della dirigente Alessandra Onofri, dell’Istituto Costaggini di Rieti.

Gli studenti sono stati accompagnati dalla professoressa Margherita Apolloni, che ha seguito un corso di formazione insieme a docenti e dirigenti scolastici con un focus su innovazione, AI e archeologia.

L’evento conclusivo di Scuola Futura Estate Napoli si è svolto lunedì 22 luglio nella splendida cornice della Basilica Romana del parco Archeologico di Pompei, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Tra le creazioni originali, presentate nel corso della cerimonia di chiusura, si è distinta quella prodotta dalla squadra della studentessa Maria Vittoria Landi, che ha ricevuto, insieme ad altri 8 studenti, una personale menzione speciale da parte del Ministro Valditara.

«Un appuntamento significativo di una scuola in continuo cammino – commenta la Dirigente Scolastica del Liceo Angela Fiorillo – che consente ai nostri ragazzi un’apertura reale verso il futuro attraverso l’arte e l’archeologia, con lo sviluppo di soft skills attraverso il team working, il problem solving, l’uso delle nuove tecnologie e dell’AI».