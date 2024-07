Secondo appuntamento a Civitanova con la rassegna “Estate da favola”, tre serate per bambini e famiglie promosse dal Comune nell’ambito del Marameo festival 2024, con la direzione artistica di Marco Renzi.

Giovedì 18 luglio andrà in scena il secondo appuntamento, sempre nella nuova location dell’anfiteatro del quartiere Fontespina (via Capitano James Cook), con inizio alle ore 21,15, che ospiterà la compagnia lombarda “Pandemonium Teatro” di Bergamo con una delle sue più fortunate produzioni: I tre porcellini

“Pandemonium Teatro” ha al suo attivo oltre quarant’anni di attività, riconosciuta dal MIC- Ministero della Cultura e dalla Regione Lombardia, è una delle formazioni storiche del teatro ragazzi italiano. La loro lettura della celebre favola dei tre porcellini alle prese con il famelico Lupo è assolutamente all’insegna della fantasia e del puro divertimento: gag, interazione con il pubblico, imprevedibilità, fanno di questo spettacolo una festa della partecipazione e del divertimento insieme, grandi e piccoli.

Inizio alle ore 21,15, ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.