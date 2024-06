Straordinario traguardo raggiunto dalla Miami srl, la squadra juniores della Bocciofila Morrovalle. La squadra della società presieduta da Luca Scocco si è qualificata per la final four nazionale che assegnerà lo scudetto juniores delle bocce.

Dopo una stagione dominata nel girone Marche sud con quattro vittorie in quattro partite, la squadra allenata da un ex campionissimo come Enrico Castagna ha vinto le successive selezioni regionali contro le squadre delle Marche nord qualificandosi per il decisivo spareggio a tre del centro Italia.

Spareggio che si è disputato sabato 22 giugno a Trevi con protagoniste due squadre marchigiane (Morrovalle e Metaurense) e una umbra (Città di Spoleto). Nulla da fare per la Metaurense che veniva sconfitta sia da Spoleto che da Miami srl Morrovalle. A quel punto risultava decisivo il match tra la squadra del Maceratese e quella umbra.

Un match al cardiopalma che finiva in perfetta parità dopo le sei partite in programma (due di tiro di precisione, l’individuale, la terna e le due coppie). Tutto si decideva quindi ai tiri al pallino in cui i ragazzi della Miami srl trionfavano conquistando la qualificazione alla final four nazionale.

Della squadra fanno parte la capitana Sofia Pistolesi (campionessa d’Europa juniores e d’Italia under 15), Manuel Capponi, Federico Scocco, Ilaria Capponi, Diego Mattiacci e Bruno Martinelli oltre ai due prestiti consentiti dal regolamento: Nicola Principi (prestito dal Tolentino) e Tommaso Biagioli (prestito dal Castelfidardo).

Insieme a quello del dirigente accompagnatore Robero Capponi, importantissimo è stato il lavoro dello staff di professionisti messo a disposizione dei ragazzi, composto dalla preparatrice atletica Gloria Scheggia, dalla nutrizionista Ludovica Mascitti e dalla psicologa Giorgia Animento.

Un supporto straordinario per i ragazzi che dimostra la serietà del progetto giovani della Bocciofila Morrovalle. La final four scudetto juniores si svolgerà venerdì 28 giugno a Campobasso (semifinali alle ore 9, finale alle ore 17)