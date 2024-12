Ormai da diversi anni l’IIS Filelfo di Tolentino in collaborazione con Compagnia della Rancia e Cronache Maceratesi Junior porta avanti il progetto “Voci dal teatro”, volto alla sensibilizzazione del linguaggio teatrale da un lato e alla valorizzazione delle eccellenze dall’altro. In particolare una redazione scelta, composta da cinque studenti e studentesse del liceo classico e scientifico, partecipa agli spettacoli della stagione del Teatro Vaccaj di Tolentino in posti riservati, e scrive una breve recensione, arricchita spesso da interviste agli attori. Il progetto vede coinvolti Alessia Reggio, Anita Parrini e Virginia Bagalini della 4A Scientifico, Emma Pucciarelli 3B scientifico, Emma Migliorelli e Sofia Baldassini 3B classico sotto la guida e la supervisione delle docenti referenti del progetto, Cristina Lembo e Sandra Cola.

***

di Anita Parrini e Virginia Bagalini

Gli studenti del triennio dell’Iis Filelfo di Tolentino hanno avuto l’opportunità la scorsa settimana al teatro Vaccaj di Tolentino di vedere in anteprima il musical “A Christmas Carol” diretto oltre che recitato da Fabrizio Angelini, insieme agli attori della compagnia dell’Alba. L’idea di mettere in scena proprio questo spettacolo, arrivato ormai alla sua sesta edizione, nasce dall’attore Gabriele De Guglielmo nel 2018, quando questo titolo era ancora poco diffuso nei teatri italiani. Tratto dal romanzo scritto da Charles Dickens nel 1843, la storia narra dell’inglese usuraio Scrooge che, a causa della sua avarizia e del suo passato, odia il Natale e le sue tradizioni.

Durante la notte della vigilia riceverà la visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del presente e quello del futuro, che sveleranno la vulnerabilità dell’uomo, le sue ferite più profonde e le sue paure più nascoste, fino a farlo giungere a un radicale cambiamento. Il musical è tratto dalla tradizione americana e ne rispetta tutte le principali peculiarità: la musica è una colonna sonora continua, che, come una brezza invernale, ci trasporta nei ricordi di Scrooge, nel suo presente e nel suo tetro futuro; le coreografie sono dinamiche, interessanti, ma soprattutto dialogano con lo spettatore, così come le canzoni che, divertenti e fresche, o nostalgiche e toccanti, riescono a raccontare l’interiorità di ognuno. La scenografia si rivela essere uno degli elementi più affascinanti di questo spettacolo: come un puzzle si incastra, si compone e si distrugge. Non delinea uno spazio limitato al palcoscenico, ma riesce a slanciarsi oltre, fino a giungere allo spettatore in maniera irruente e affascinante. È questo il punto di forza dello spettacolo: la tangibilità di ogni elemento diventa ammaliante e suggestiva. Come ci ha detto il protagonista Roberto Ciufoli «Il teatro sta diventando un fatto rivoluzionario perché a prescindere dagli schermi, dai video, dagli effetti che si possono fare e costruire, è ancora qualcosa che ti fa sognare. È tutto meccanico, è tutto vivo: gli attori che sudano, che magari inciampano; senti un’emozione, tutto sta avvenendo davvero. Quindi questa è la forza che il teatro porterà avanti per tanto tempo e penso che più abbia questi effetti, più sia meccanico, più diventa moderno proprio per la sua unicità». L’insieme di questi elementi, indissolubili l’uno dall’altro, creano uno spettacolo affascinante e magico, che ha incantato tutti i ragazzi, le ragazze e i professori del Filelfo, perché non importa l’età, “A Christmas carol” parla a tutti, dimostrando, come dice nel finale Scrooge, che bisogna «vivere nel presente, ricordando il passato e guardando al futuro».

Qui sotto il video con le interviste ai protagonisti