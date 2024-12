Stracciatella marchigiana per la paura e fruttamisù alle ciliegie per la tristezza: in Gustosissimo favole e ricette per ogni emozione

di Alessandra Pierini

Cosa mangiare se si ha paura? Un bella stracciatella marchigiana, il brodo caldo del conforto. E se invece si è tristi per aver perso un nonno o una nonna? In quel caso ci vuole un bel ragù alla bolognese. O anche il fruttamisù alle ciliegie. Magari dopo aver preparato il tutto con una persona cara, che sia un familiare o chiunque ci fa star bene e dopo aver letto una fiaba.

E’ questa l’inedita proposta per accogliere le nostre emozioni che si scopre in “Gustosissimo. Favole, ricette, emozioni da impastare”. A proporla sono tre donne anzi tre mamme marchigiane. Claudia Brattini, farmacista specializzata in nutrizione, giornalista e fondatrice di un blog che si chiama Pentole e poesie, Carolina D’Angelo, scrittrice per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che ha al suo attivo decine di pubblicazioni e l’illustratrice Valeria Colonnella. Hanno presentato il libro edito da Giaconi Editore, con grafica accattivante (curata da Aurora Guazzaroni) e tanti spazi personalizzabili, sabato pomeriggio a Civitanova nella sala gremita della biblioteca Silvio Zavatti, dove un centinaio di persone ha assistito con grande attenzione e partecipazione.

«Quello che volevo fare – ha detto Claudia Brattini – è rimettere la cucina al centro della vita familiare. Già mettere un pacco di farina sul tavolo crea serenità. Preparare qualcosa insieme crea un rapporto speciale. Un altro mio obiettivo è quello di diffondere dei principi di educazione alimentare e contro lo spreco. Ogni ricetta può essere replicata con tante varianti così da usare quello che si ha in casa».

E’ nata dalla penna di Carolina D’Angelo Bianca, la protagonista del libro che affronta man mano le sette emozioni contenute nel libro presentando la sua vita e le sue avventure: «Si chiama così perché nel suo nome sono mischiati tutti i colori, lo ha detto anche Newton. In questo viaggio ho voluto innanzitutto che ogni storia fosse di una pagina ma soprattutto ho scelto degli abbinamenti nuovi, non scontati, tra emozioni e situazioni». E’ così che ad esempio la tristezza è abbinata alla scomparsa del nonno, la felicità al hijab, la calma alla lezione di nuoto e così via.

Il tutto “condito” con le bellissime illustrazioni di Valeria Colonnella che ha trasformato in altro la frutta e le verdure di stagione: «Ho scelto soggetti diversi che ho poi rielaborato con tecniche diverse perché a bambini e bambine piace molto leggere la realtà con la loro fantasia».

L’illustratrice ha poi guidato i tanti bambini e bambine presenti in un laboratorio ispirato proprio da ortaggi e frutti contenuti nel libro.

Gustosissimo – Favole, ricette ed emozioni da impastare”, edito da Giaconi Editore, è disponibile e distribuito nelle principali librerie, oltre che nella piattaforma https://giaconieditore.com a partire da oggi, 27 novembre,

Il testo è stato stampato con font inclusivo “Sylexiad” progettato per lettori dislessici.