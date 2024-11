Racconti d’Africa: don Italo porta il Mozambico tra i banchi di scuola

Un’esperienza unica e toccante ha coinvolto nei giorni scorsi gli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Ginesio, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare i racconti di Don Italo, missionario in Mozambico, in un incontro che ha unito conoscenza, emozione e riflessione. L’incontro, parte del percorso educativo iniziato con il progetto Accoglienza sulla mancanza d’acqua, ha approfondito i temi della siccità e della solidarietà in Africa.

Don Italo, con grande passione, ha raccontato ai ragazzi e alle ragazze le sue esperienze di vita in Mozambico, un Paese segnato da difficoltà, ma anche ricco di umanità, cultura e speranza. «Attraverso le sue parole – scrive la scuola in una nota – gli studenti hanno potuto immergersi in una realtà lontana, ma profondamente connessa ai valori di condivisione e consapevolezza che la scuola intende trasmettere. La centralità del tema della siccità ha offerto un filo conduttore tra questo incontro e il lavoro già svolto durante il progetto Accoglienza».

Don Italo ha condiviso storie di comunità che lottano ogni giorno contro la scarsità d’acqua, evidenziando quanto questa risorsa sia preziosa e spesso data per scontata nei Paesi più fortunati. «L’attenzione e la partecipazione degli studenti – prosegue la nota – sono state straordinarie: le classi hanno seguito il racconto con curiosità e interesse, dimostrando grande maturità. Al termine della testimonianza, sono state rivolte numerose domande a Don Italo, che ha risposto con entusiasmo, stimolando ulteriormente la riflessione su argomenti come le migrazioni, l’importanza della cooperazione internazionale e il rispetto per l’ambiente. Questo incontro si è rivelato un’occasione preziosa non solo per scoprire il Mozambico e le sue sfide, ma anche per incoraggiare i giovani a guardare il mondo con occhi diversi, aperti e pronti ad accogliere. La testimonianza di Don Italo ha lasciato il segno, trasformando una giornata scolastica in una lezione di vita. Grazie alla collaborazione tra insegnanti, studenti e Don Italo, questa esperienza si aggiunge al percorso formativo della scuola, contribuendo a creare cittadini consapevoli e sensibili ai problemi globali».