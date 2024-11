Una lezione itinerante di cinese alla ravioleria Dumpling a Macerata. E’ questa l’esperienza che hanno vissuto i bambini e le bambine partecipanti al corso organizzato dall’associazione “Genitori&Figli, per mano” odv.

L’associazione no profit e di volontariato, da anni attiva sul territorio per sostenere famiglie, bambine e bambini nel loro sviluppo armonioso, si distingue anche per il suo impegno nella promozione del bi-multilinguismo. Tra i suoi successi si ricordano il convegno internazionale sul bi-multilinguismo del 2019 in collaborazione con l’Unimc e il format innovativo della Playgroup in inglese per bambini e bambine dai 0 ai 3 anni.

«Da ormai tre anni – fa sapere l’associazione – il corso di cinese accompagna bambini e bambine dai 6 anni in su in un percorso di apprendimento unico, svolgendosi una volta a settimana durante l’anno scolastico. Questo progetto, che unisce didattica e scoperta, è possibile grazie alla dedizione della maestra Roberta Consoli, che ha abbracciato con entusiasmo la missione dell’Associazione. Attraverso questo corso, l’associazione offre ai più piccoli stimoli diversificati e di qualità, valorizzando lo studio del cinese non solo come apprendimento linguistico ma anche come strumento per sviluppare competenze cognitive come memoria e logica, oltre che per favorire apertura mentale. Il progetto incoraggia il bi-multilinguismo, la comprensione delle diversità culturali e la promozione dell’integrazione, temi sempre più attuali e valori indispensabili in una società sempre più globale».

Il corso di cinese non si limita alle lezioni in aula: mercoledì ad esempio, i piccoli studenti hanno partecipato a una speciale lezione itinerante alla ravioleria Dumpling Bar nel centro storico di Macerata, un’esperienza resa possibile grazie alla collaborazione dei titolari. Non è la prima volta che il corso esce dai confini tradizionali: i bambini e le bambine hanno già potuto assistere alla spettacolare danza del leone e visitare il colorato Festival dell’Oriente. E chissà, forse il prossimo passo sarà un viaggio in Cina

Da settembre, sono inoltre in corso due progetti di grande impatto dell’associazione: “Dream Incubator” e Mindfulness.

Nel primo caso, grazie alla collaborazione con Mustafa Ammar, life coach internazionale ed ex diplomatico, l’associazione ha avviato un percorso unico e coinvolgente. Partendo dalla riscoperta del proprio passato, i genitori sono guidati in un viaggio introspettivo che li aiuterà a comprendere meglio se stessi riscoprendo i propri sogni in modo da poter trasmettere ai figli la capacità di coltivare importanti aspirazioni. Il prossimo appuntamento di questo progetto, che si ispira all’importanza delle radici per sostenere una crescita sana, si concluderà con un appuntamento speciale il 2 dicembre dalle 18 alle 20 presso la sede del CSV Marche Macerata (Viale Don Bosco 53 – Macerata).

Parallelamente al “Dream Incubator”, grazie alla preziosa collaborazione con l’istruttore Paolo Roganti, l’associazione ha intrapreso un percorso di mindfulness per offrire ai genitori strumenti pratici per coltivare la consapevolezza del momento presente. Infatti, attraverso esercizi di respirazione, meditazione e altre tecniche, i partecipanti apprendono a gestire lo stress, ed a migliorare la concentrazione sviluppando così una maggiore empatia nei confronti di sé stessi e dei propri figli. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 3 dicembre dalle 19 alle 20 e il 28 gennaio dalle 18.30 alle 2 sempre presso la sede del CSV Marche Macerata (Viale Don Bosco 53 – Macerata).

Come in un puzzle perfettamente assemblato queste due iniziative, hanno contribuito a rendere la mission dell’associazione ancora più significativa. In questo modo, infatti, il ventaglio di attività che l’associazione offre si è ampliato aggiungendo alle iniziative mirate al corretto sviluppo cognitivo e fisico del bambino anche quello introspettivo, del sé.

Per info e iscrizioni contattare l’associazione al seguente indirizzo genitoriefiglipermano@gmail.com