La lezione di Federico Melchiorri: dalla doppietta contro l’Inter alla forza di non arrendersi agli infortuni

È stato un bellissimo pomeriggio quello di mercoledì per i ragazzi della scuola calcio dell’Atletico Macerata che nella sala dell’Associazione Circolamente di via dei Velini hanno avuto la possibilità di incontrare l’attaccante Federico Melchiorri.

Il Cigno di Treia, attualmente in forza alla Recanatese ma fuori per la rottura del crociato, ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza offrendo dei preziosi e significativi insegnamenti.

Melchiorri si è detto emozionato nell’incontrare i giovani atleti ai quali ha sottolineato come l’impegno e la serietà siamo due fattori fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Nonostante le diverse esperienze in diverse squadre italiane e un curriculum di tutto rispetto, con 11 presenze in Serie A e 214 in Serie B, il forte attaccante è rimasto sempre molto legato alla città di Macerata, che ha avuto sempre un posto speciale nel suo cuore. Melchiorri ha poi risposte alle tante curiosità dei ragazzi parlando anche della sua doppietta memorabile a San Siro contro l’Inter.

Tra le domande emerge quella sul giocatore più forte con cui ha giocato, con l’attaccante che ha risposto Nicolò Barella, che già ai tempi del Cagliari dimostrava che sarebbe diventato un campione.

Mentre sul difensore più arcigno affrontato l’attaccante ha risposto l’argentino Matias Silvestre. Sull’infortunio Melchiorri ha risposto che sta lavorando per tornare e superare anche quest’altro piccolo ostacolo nella sua carriera.

L’incontro è stato anche l’occasione per celebrare e premiare i ragazzi e i traguardi raggiunti dalla scuola calcio Atletico Macerata. Una realtà sempre più in crescita quella biancorossa, come sottolineato anche dal responsabile Marco Romagnoli. Da quest’anno infatti, oltre alla categoria Pulcini si è aggiunta anche la categoria Esordienti. All’evento presente anche il presidente dell’Atletico Macerata Matteo Seccacini e l’allenatore della scuola calcio Serafin Pianesi, che ha elogiato la figura di Melchiorri come giocatore e persona e l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto. Pianesi, che ha avuto modo di allenare Melchiorri quando era ragazzo, ha affermato che già quando era giovanissimo si era capito che avrebbe fatto strada e sarebbe diventato un giocatore importante.

«Un bellissimo evento – scrive la società – che dimostra la voglia di crescere e la vicinanza ai ragazzi e ai bambini e l’importanza della scuola calcio da parte della società biancorossa, con a capo Matteo Seccaccini che ha tenuto a ringraziare anche Federico Melchiorri per la partecipazione, l’Afam Alzheimer Uniti Marche e la presidente Manuela Berardinelli che ci ha ospitato è CircolaMente il “cuore” del Progetto Città amica della persona con demenza, dove ci si incontra per il piacere di stare insieme».