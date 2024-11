“Amate…da morire”, studenti e insegnanti sul palco contro la violenza di genere

L’Istituto Alberghiero “Girolamo Varnelli” di Cingoli celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con eventi educativi e culturali In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto Alberghiero “Girolamo Varnelli” di Cingoli ha promosso due giornate di eventi dedicati alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, al rispetto tra i generi e all’educazione civica, coinvolgendo studenti, docenti, esperti e istituzioni.

Il 25 novembre, gli studenti delle classi quarte e quinte hanno assistito alla rappresentazione teatrale “Dai sensi, la donna”, al teatro Farnese di Cingoli. L’evento ha offerto un percorso culturale e artistico incentrato sulle donne e performer significative nel mondo dell’arte. «Lo spettacolo – si legge in una nota della scuola – interpretato da Sara Tassi, Agnese Testadiferro, Roberta Cesaroni e Luca Violini, ha condotto gli studenti in un’esperienza sensoriale che, attraverso il valore della bellezza e dell’arte, li ha invitati a riflettere sul rispetto e sul valore dell’essere umano, per promuovere relazioni basate sull’armonia e sulla dignità».

Il 26 novembre, inoltre, le classi prime e seconde hanno partecipato alla rappresentazione teatrale “Amate…da morire”, realizzata grazie alla sinergia tra gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero “Varnelli” e del Liceo “Giacomo Leopardi” di Cingoli, con la collaborazione del Teatro Liolà. «Lo spettacolo – prosegue la nota – ha saputo toccare profondamente il cuore del pubblico. Gli studenti presenti in sala sono stati coinvolti emotivamente da una rappresentazione intensa e autentica, che ha trattato con sensibilità ed efficacia il tema della violenza contro le donne. La combinazione di professionalità e partecipazione attiva di studenti e insegnanti ha dato vita a una performance capace di suscitare riflessioni profonde e durature».

Al termine della rappresentazione, un momento di confronto, tramite gli interventi di Patrizia Peroni, primo Dirigente della Polizia di Stato, di Francesco De Angelis e il saluto del sindaco Michele Vittori e dell’assessore alla cultura Jacopo Coloccioni, ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti, consolidando il valore educativo dell’evento.

A conclusione della giornata, gli organizzatori delle iniziative, i docenti coinvolti nello spettacolo e le autorità presenti si sono riuniti per un pranzo presso il ristorante didattico dell’Istituto Alberghiero. Durante il servizio, gli studenti impegnati in sala, così come nel corso della giornata tutti gli organizzatori, le autorità e i soggetti coinvolte nell’evento, hanno indossato dei fiocchetti rossi, realizzati dai docenti dell’Istituto Varnelli con la collaborazione degli studenti e studentesse del progetto inclusivo “Costruiamo Facendo”: tali fiocchetti sono simbolo della lotta contro la violenza di genere e hanno dimostrato concretamente l’impegno e la partecipazione di tutti.