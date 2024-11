Viaggi della speranza, laboratorio creativo e merenda condivisa per inaugurare la biblioteca

La scuola secondaria di primo grado Ugo Betti di San Ginesio ha celebrato l’inaugurazione della nuova biblioteca scolastica con un evento speciale nell’ambito del Progetto Lettura 2024-2025. L’iniziativa ha coinvolto le classi prime della scuola secondaria e le quinte delle scuole primarie di San Ginesio, Passo San Ginesio, Ripe San Ginesio e Sant’Angelo, in una giornata all’insegna della cultura, della creatività e della riflessione.

Ospiti d’eccezione sono stati gli scrittori Francesco Moglianesi, presente in sala, e Musa Darboe, collegato a distanza, autori del romanzo La prima goccia. Il libro affronta tematiche di grande rilevanza sociale, come la siccità e la povertà, invitando i ragazzi e le ragazze a riflettere sul significato dell’accoglienza e sui “viaggi della speranza” di chi è costretto a migrare.

L’evento ha incluso un laboratorio creativo in cui i bambini e le bambine hanno realizzato un quadretto ispirato alla copertina del libro, rendendo il messaggio della storia ancora più tangibile. Le loro opere, autografate dallo scrittore Francesco Moglianesi, sono diventate un ricordo speciale della giornata.

Non sono mancati momenti di convivialità: una merenda condivisa ha permesso agli studenti di socializzare e scambiare opinioni sulle emozioni suscitate dalla lettura e dall’incontro con gli autori.

«L’inaugurazione della biblioteca – si legge in una nota della scuola – non è stata solo un’occasione per celebrare i libri, ma anche per avvicinare i giovani lettori a temi fondamentali per comprendere meglio il mondo che li circonda. Grazie alla collaborazione tra la scuola secondaria Ugo Betti e le scuole primarie del territorio, questa giornata rimarrà impressa nella memoria di tutti i partecipanti come un momento di crescita, arricchimento e scoperta».