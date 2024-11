I Pueri Cantores festeggiano Santa Cecilia con 21 nuovi iscritti

Il Coro Pueri Cantores “Domenichino Zamberletti” di Macerata, eccellenza musicale della città, ha celebrato quest’anno la ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, nella parrocchia del Sacro Cuore, con l’orgoglio di accogliere nel coro 21 nuovi giovanissimi cantori. Si raggiunge così la cifra di 58 coristi e coriste attivi tra i 6 e i 15 anni. Questa realtà corale, diretta dal Maestro Gian Luca Paolucci e dalla preparatrice vocale Annarosa Agostini, coinvolge non meno di 160 persone, tra genitori e collaboratori.

Fondato nel 1960 per volontà del M° Don Fernando Morresi, col principale fine di animare la liturgia domenicale nella parrocchia del Sacro Cuore di Macerata, il coro continua a crescere attirando giovani talenti e consolidandosi come una realtà musicale marchigiana di primo piano. L’arrivo di 21 nuovi coristi e coriste quest’anno rappresenta un record, sottolineando il crescente interesse e la passione per la musica corale.

«Accogliere 21 nuovi coristi e raggiungere il totale di 58 membri attivi è per noi un traguardo straordinario – ha dichiarato il Maestro Paolucci -Dopo un’estate intensa pucciniana insieme al Mof, con la partecipazione a Turandot e La Bohème, così come ai Carmina Burana, abbiamo davanti a noi un Natale carico di impegni e, per l’estate, il privilegio di partecipare al Congresso Internazionale di Monaco, dove avremo l’opportunità di portare la voce di Macerata su un palcoscenico mondiale»

La celebrazione di Santa Cecilia, impreziosita da un repertorio di grande intensità emotiva, ha offerto al coro l’occasione di condividere con il pubblico locale la gioia di questi successi. A breve verranno comunicati i numerosi impegni per il periodo natalizio con fermate in diverse città dell’entroterra.

Inoltre, la partecipazione al Congresso Internazionale di Monaco, uno degli eventi più prestigiosi del panorama corale mondiale, conferma il valore artistico del Coro Pueri Cantores Domenichino Zamberletti e il suo ruolo nella diffusione della cultura musicale e nella formazione delle giovani generazioni.

Non è la prima volta che il coro rappresenta la città di Macerata con le proprie voci. Dopo la suggestiva partecipazione come Coro Guida nell’Eucarestia di Capodanno presso la Basilica di San Pietro lo scorso 1º gennaio (e la partecipazione al Concerto di Gala del Congresso Internazionale dei Pueri Cantores tenutosi a Roma), il coro ha intrapreso diversi viaggi, tra cui la partecipazione al Congresso di Washington, con una fermata indimenticabile alla Cattedrale di Saint Patrick a New York.

«Ringraziamo le famiglie per il sostegno alla nostra attività. Ci auguriamo che anche l’amministrazione comunale riconosca fattivamente l’impegno con cui portiamo avanti i nostri obiettivi non solo musicali ma anche educativi e sociali da ormai 64 anni in favore dei più piccoli» conclude il Maestro Paolucci.