Colletta alimentare, studenti all’ingresso dei supermercati: «Esperienza bella e istruttiva»

Gli alunni e le alunne delle classi 1A Ite e 2A liceo classico dell’Iis Filelfo di Tolentino in prima linea per la Colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare onlus in tutta Italia.

Dopo una preparazione sul tema della condivisione, a partire dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri, nei giorni scorsi, divisi in piccoli gruppi e accompagnati da alcuni loro docenti in quattro supermercati della città di Tolentino (Oasi, Eurospin, Lidl, Conad), vestiti con la casacca del volontario, hanno invitato gli avventori dei supermercati a comprare qualcosa per le persone in difficoltà.

Chi all’ingresso a consegnare dei sacchetti per riporre gli alimenti da donare, chi a preparare gli scatoloni con le loro etichette, chi a ringraziare i donatori con dei segnalibri, chi ad organizzare il cibo nelle scatole, chiudendo e pesando quelle piene, tutti sono stati contenti di condividere con migliaia di volontari, in tutta Italia, un’esperienza che hanno definito «bellissima» (Valeria), «favolosa» (Chiara), tra le «più belle e istruttive» (Emma e Benedetta), «magnifica, piena di soddisfazione» (Cristina e Giulia), tale da insegnare «a noi ragazzi a collaborare e che è importante sostenere le persone con difficoltà» (Linda) .

Si sono resi conto che «c’è ancora molta gente che dà più importanza ai valori umani che ai bisogni personali» (Massimiliano, Carolina, Giorgia e Matilde D.) ed essi stessi hanno condiviso emozioni, fatiche, sorrisi, scherzi e complicità per ritrovarsi «come in una squadra unita» (Matilde V.).

A fine mattinata, stanchi ma felici di aver compiuto «un servizio utilissimo per la comunità» (Riccardo, Marta e Viola) e grati ai volontari che li hanno seguiti, sono tornati a casa «con un grande sorriso stampato sul viso» (Bianca).