Orientarsi a tutto tondo, studenti delle medie “catapultati” in primo superiore

Un pomeriggio per proiettarsi nel futuro e scegliere con consapevolezza la scuola superiore. E’ per questo motivo che la scuola secondaria di I grado Dante Alighieri di Macerata ha aperto sabato le porte agli istituti e licei di Macerata e provincia. Gli alunni e le alunne delle classi terze hanno avuto la possibilità di “orientarsi a tutto tondo”. È sembrato loro di essere già stati catapultati in primo superiore; le aule sono diventate le postazioni dei diversi istituti in cui docenti, studenti e studentesse hanno mostrato alle possibili matricole percorsi, progetti e creazioni. I corridoi e le scale dell’edificio scolastico si sono animati di molte famiglie e giovani alla ricerca del futuro.

«È stato stimolante – scrive l’istituto in una nota – vedere la nostra scuola brulicare di ragazzi e ragazze molto desiderosi di trovare risposte alle loro curiosità. Se l’orientamento è un modo per conoscere se stessi e il contesto formativo per elaborare un progetto di vita, sostenendone le scelte, questa esperienza introdotta dal nostro Istituto è stata molto importante ed efficace. Gli alunni e le alunne hanno avuto una visione globale delle scuole sul territorio e la possibilità di confrontarsi con i docenti e gli studenti delle stesse nell’ottica di una scelta consapevole e matura, “a tutto tondo”. I ragazzi hanno sottolineato la positività dell’esperienza perché il salone dell’orientamento ha dato loro la possibilità di avere un primo approccio con gli insegnanti e con la nuova realtà che li attende il prossimo settembre. Gli studenti e le studentesse sono stati messi nella condizione di operare scelte fondate e opportune in merito al proprio futuro scolastico. Ciò che scegliamo oggi si ripercuote sul nostro domani».