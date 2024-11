Sanremo Music Awards, Riccardo Compagnoni si conferma star dell’organetto

Riccardo Compagnoni e il suo organetto continuano a mietere successi. Il tredicenne di Sarnano ha conquistato un pass per la finale nazionale al “Sanremo Music Awards. Il giovanissimo musicista ha preso parte alla tappa di Montegiorgio dove si è esibito con il mix Bachada Medley. E’ così approdato alla fase finale che si svolgerà a Roma.

Il format, completamente rivisitato dall’ideatore e patron della manifestazione Nicola Convertino, si è svolto seguendo il paradigma creativo del Convertino, dove la Giuria è stata la co-protagonista insieme ai ragazzi partecipanti; 15 giurati di qualità provenienti da diversi settori dello show business hanno votato e commentato le varie performance che si sono susseguite a ritmo forzato.

Altro elemento innovativo è stato il commento del patron sul “piano astrale” per ognuno dei partecipanti in gara. La conduzione è stata affidata alla poliedrica Elena Presti.

Hanno fatto parte della giuria Sonia Addario (Vocal Coach), Oliver (Azzurra Music), Kicura Marcella (Responsabile del Sanremo Music Awards Germania), Gianni Gandi (Compisitore e produttore discografico), Vezio Bacci produttore e titolare dello studio La Bottega dell’Arte), Enzo Longobardi (produttore e storico manager di Gino Paoli), Andrea Lybra (docente di musica e produttore musicale), Annalisa Annalin (Giornalista), Vlad Baginskiy (Patron del Kontest “The Future of the Nation), Silvia Pagni (Direttore d’orchestra in Mediaset), Sara Scognamiglio (cantante e insegnante di canto), Vanessa Chiappa (cantate e insegnante di canto), Michela Vita (assessore alla cultura comune di Montegiorgio), Marco Gradassi (cantante e avvocato del Sanremo Music Awards), Pasquale Sculco (cantate e produttore).

Ospiti delle due puntate sono stati: Pasquale Sculco (Amici), Vanessa Chiappa, Sara Scognamiglio, Marco Gradassi ed il beniamino di Maria De Filippi Devil A. Sono passati in finale: Nicol Frazzini, Alunno, Vanesa Martellini, Riccardo Compagnoni, Valeria Cordelli, Duo Scarfì, Rebecca Musicò, Irene Gentile, Desirè Voddo, Andrea Spuntarelli, Amanda Procaccini.