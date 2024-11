Cuore più sicuro a scuola, la Galleria Persiana dona un defibrillatore

Un dono che assicura maggiore sicurezza ad alunni e alunne del Sant’Agostino. L’Istituto comprensivo di Civitanova si arricchisce di un nuovo, fondamentale strumento per la sicurezza dei suoi alunni, alunne, docenti e personale: un defibrillatore semiautomatico, donato generosamente dalla Galleria Persiana Ahmadi di Civitanova.

«Questa donazione – scrive la scuola – rappresenta un importante passo avanti nella cura della salute e nella prevenzione dei rischi, assicurando che la scuola sia pronta ad affrontare situazioni di emergenza con prontezza e competenza.

Il defibrillatore è uno strumento essenziale in caso di arresto cardiaco improvviso, una condizione che può colpire chiunque, in qualsiasi momento. Grazie a questa donazione, la nostra scuola si dota di una tecnologia che può fare la differenza tra la vita e la morte, aumentando la sicurezza non solo degli studenti, ma di tutta la comunità scolastica».

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la salute e la sicurezza nelle scuole, un tema particolarmente sentito anche dalle famiglie e dagli stessi studenti.

«Un gesto – prosegue la nota – che, oltre a contribuire alla sicurezza, è anche un segno di vicinanza e solidarietà da parte di chi ha scelto di investire nel benessere della comunità scolastica.

Un ringraziamento particolare alla Galleria Persiana Ahmadi, che con la sua donazione ha dimostrato un grande senso di responsabilità e attenzione nei confronti della collettività, con la certezza che questo dono contribuirà a rendere ogni giorno più sicuro per chi, nel nostro Istituto, vive e lavora.

Inoltre, un sentito ringraziamento va al Rotaract La Marca, che ha donato alla scuola la manutenzione e i corsi per l’utilizzo del defibrillatore. La loro generosità e impegno nella formazione della comunità scolastica rappresentano un valore aggiunto per il nostro Istituto, contribuendo a creare un ambiente ancora più sicuro e protetto.

Un cuore più sicuro per la nostra scuola, grazie alla generosità di chi crede nel valore della vita e della comunità».