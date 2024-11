Storie di sport, atleti e atlete si raccontano alla scuola Dante Alighieri

Talenti, passione e scelte per orientare gli studenti della scuola media dante Alighieri a Macerata. E’ la scelta fatta dall’istituto che ha proposto “Storie di sport”. La classe 3D racconta chi sono i protagonisti e le protagoniste dell’apprezzata iniziativa.

***

Si è conclusa venerdì la settimana di Orientamento, denominata “Storie di Sport”, organizzata dalla secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata e rivolta alle alunne ed agli alunni delle classi terze. Gli incontri, che si sono svolti dal 9 al 15 novembre, hanno avuto come protagonisti celebri nomi del mondo sportivo, dai grandi campioni agli esperti del settore. Un evento eccezionale che ha visto atleti di tutti gli sport raccontare alle nuove generazioni le proprie storie, fatte di successi ma anche di cadute, di tante rinunce e molte soddisfazioni.

L’attività rientra nel progetto “Orientamento: talenti, passioni e scelte” che l’Istituto svilupperà in forme diverse, nel corso dell’intero anno scolastico. Sono intervenuti lo schermidore Francesco Ingargiola, medaglia d’oro alle Universiadi 2019 nel fioretto a squadre, l’allenatore Stefano Muscella per l’hockey, Arianna Ciucci, oro con la squadra nazionale nel Team ranking, Arianna Ciurlanti, campionessa italiana di ginnastica aerobica a squadre, bronzo in Portogallo 2024, e Guenda Cherubini, medaglia d’argento per il gruppo Jrb e 5^ atleta migliore al mondo, Filippo Castellaro, oro nel corpo libero ai Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica maschile 2023 e Paolo Principi, vincitore del campionato di ginnastica artistica a squadre maschile 2024 ed ideatore di un nuovo elemento ginnico alla sbarra. C’erano Diego Antonelli, capitano della squadra di rugby del Pesaro in Serie A e Nick Scott, responsabile tecnico-Marche sempre per il rugby. Come campioni del tennis erano presenti Fabiano Tombolini, Tommaso Compagnucci e Fabio Mercuri. Non mancavano neanche rappresentanti del mondo del calcio con Alessandro Porro, ex calciatore di serie A, Claudio Labriola, ex difensore della Samp. ed ora allenatore dell’Osimana e Sbaffo, che ha giocato in Serie A con il Chievo Verona e del mondo della pallavolo con Bara Fall, Cavasin, Ottaviani, Vullo, Lucherini, Fiesoli, Battista e Del Gobbo, grandi atleti. C’erano infine anche testimonial del basket e dell’atletica, tutti “medagliati” e per la difesa personale c’era Lorenzo Migliorelli, cintura nera di Aikido.

Tantissime le domande rivolte dalle ragazze e dai ragazzi, incuriositi dalle varie specialità dei diversi sport, ma anche dalle strategie utilizzate dagli atleti per gestire studio, allenamenti e relazioni sociali. I campioni e le campionesse non hanno taciuto la fatica, l’impegno, la costanza necessari per raggiungere alti risultati a livello agonistico e neanche hanno nascosto la tristezza e la nostalgia provate quando giovanissimi hanno lasciato la propria famiglia, gli amici, la propria città per raggiungere la squadra con cui giocavano. «Certo gareggiare a livello nazionale ed internazionale permette di conoscere luoghi ed atleti in tutto il mondo e questa è certamente un’esperienza impagabile» ha detto Diego Antonelli. Lui, per esempio, ricorda più di tutte le gare in Iran. «Anche i guadagni e la popolarità sono importanti – ha aggiunto Labriola – ma da soli non bastano…ci vuole una grande, grande passione».

Il ginnasta Filippo Castellaro invece ha messo in evidenza quanto sia importante seguire una corretta alimentazione, per dare la giusta energia al corpo, necessaria per sostenere allenamenti, talvolta anche doppi giornalieri, senza aumentare di peso. Ha anche sottolineato che è fondamentale seguire le proprie passioni senza lasciarsi condizionare dagli stupidi pregiudizi di chi ritiene che certi sport sono maschili ed altri femminili. Alla fine tutte le campionesse ed i campioni sono stati salutati e ringraziati con scrosci di applausi. Un ringraziamento particolare va alla professoressa di educazione fisica del nostro istituto, Barbara Bianchini, che con tenacia e passione ha reso possibile questo evento eccezionale, grande opportunità per studentesse e studenti di conoscere ed informarsi e quindi di Orientarsi nelle scelte