Lezione in fattoria per cento alunni e alunne civitanovesi

Oltre 100 bambini e bambine della scuola primaria Ugo Bassi di Civitanova coinvolti in una lezione all’aria aperte di educazione alimentare.

Primo appuntamento giovedì con i bambini e le bambine del plesso Zavatti dell’istituto in visita a Nerovisciola, azienda agricola di Cingoli che coltiva visciole che poi trasforma in confetture, ciambelline, biscotti ma anche prodotti cosmetici, oltre il classico vino aromatizzato, che poi vengono proposti in vendita diretta nei mercati contadini di Campagna Amica.

Ieri, invece, è stata la volta del plesso Anita accolto dalla cooperativa sociale Terra e Vita di Recanati che oltre a coltivare ortaggi e frutta è anche attiva nell’attività agrituristica. L’iniziativa è stata organizzata da Coldiretti Macerata nell’ambito del progetto formativo “Campagna Amica- Snam”, che mira a sensibilizzare i bambini e le bambine sulla realtà agricola e sui valori della sostenibilità, attraverso un’esperienza diretta nelle fattorie. «L’obiettivo – si legge in una nota di Coldiretti – è quello di avvicinare i consumatori, in particolare le nuove generazioni, al mondo dell’agricoltura, alla cultura rurale e alla valorizzazione dei prodotti locali. Per i bambini e le bambine un’esperienza immersiva nella natura e nelle attività tipiche delle fattorie tra laboratori didattici per imparare a conoscere da vicino le pratiche agricole, come la coltivazione, la cura degli animali e la lavorazione dei prodotti tipici, visite in fattoria tra animali, orto e vari aspetti della quotidianità agricola e la possibilità di fare una merenda sana con pane e confetture fatte in casa o pane con olio extravergine di oliva. Grazie alla partecipazione delle due aziende agricole, i bambini e le bambine hanno avuto l’opportunità di apprendere attraverso il gioco e l’esperienza diretta, sviluppando una maggiore consapevolezza verso la natura e il ciclo produttivo dei cibi che consumano».