Il progetto “Cittadini attivi e consapevoli” prende il via e sono i carabinieri i protagonisti dell’incontro iniziale. Nei giorni scorsi, la Scuola primaria “Delia e Filippo Costantini” di Passo San Ginesio dell’Istituto omnicomprensivo “Gentili-Tortoreto” ha ospitato il maggiore Giulia Maggi comandante della Compagnia Carabinieri di Tolentino, il maresciallo Rosario Mignogna comandante della stazione Carabinieri di San Ginesio con il vicebrigadiere Matteo D’Astolfo, gli appuntati Bruè Anthony e Raffaele Pettinari effettivi all’aliquota Radiomobile di Tolentino. Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco e della dirigente Scolastica Brigida Cristallo di recente nomina.

«I bambini e le bambine – si legge in una nota della scuola – hanno accolto le autorità intonando l’Inno d’Italia per richiamare l’attenzione alla celebrazione del 4 novembre da poco trascorsa e introdurre la riflessione sulla Costituzione italiana e sulla pace. La dirigente Brigida Cristallo ha salutato gli ospiti sottolineando l’importanza dell’iniziativa che contribuisce a rafforzare la vicinanza delle forze dell’ordine e delle Istituzioni alla scuola. Una scuola che diventa comunità educante, aprendosi a tutto il territorio e promuovendo giornate di formazione e cultura. Successivamente, il maggiore nel suo intervento ha evidenziato come l’Arma dei Carabinieri abbia il dovere di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e promuovere la cultura della legalità, fondata sul rispetto delle libertà di ognuno. Con le sue parole appassionate e vari esempi coinvolgenti, ha saputo interessare grandi e piccini, catturando l’attenzione di tutti. Il maggiore ha inoltre lanciato un messaggio ai bambini e ai loro genitori, sottolineando come la scuola, la cultura, l’istruzione e il rispetto delle regole possano garantire un futuro migliore, un futuro di pace».

Gli alunni e le alunne di classe quinta hanno saputo emozionare i presenti leggendo la poesia di Bertolt Brecht “I bambini giocano alla guerra” e offrendo profondi spunti di riflessione. Si è poi aperto un ampio dibattito con protagonisti gli studenti che, dopo aver ascoltato con attenzione e compostezza, hanno formulato le loro domande agli ospiti.

A conclusione dell’incontro le autorità intervenute sono state omaggiate con una bottiglietta di olio extravergine d’oliva, prodotto con le olive raccolte dai bambini e dalle bambine e simbolo universale di pace. «Bella e significativa – conclude la scuola – è stata questa esperienza di educazione alla cittadinanza, organizzata dalla Scuola primaria “Delia e Filippo Costantini”, che sperimenta da anni la metodologia dell’outdoor education, promuovendo una didattica attiva aperta al territorio e all’ambiente circostante».