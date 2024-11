“Donne in uniforme, in prima linea. Forza e cambiamento, leadership e coraggio”, l’evento organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, che si è svolto lunedì, all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, ha visto la partecipazione della classe 4D del liceo scientifico Galilei di Macerata, coinvolta nel progetto. Ad accompagnare la classe, oltre alla professoressa Virgili, la dirigente scolastica Roberta Ciampechini. Presente anche la 4G del liceo artistico Cantalamessa.

L’iniziativa è stata un omaggio alle donne delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, attraverso la proiezione di video, interviste e dibattiti. L’incontro ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari, che sono intervenute durante la prima parte della mattinata, e di una rappresentanza delle scuole della Regione, principali destinatarie dell’iniziativa.

Le protagoniste dell’evento hanno condiviso con i giovani le sfide affrontate in un ambiente prevalentemente maschile e le strategie adottate per raggiungere i propri traguardi. Successivamente sono seguiti gli interventi dell’assessora del Comune di Ancona, Orlanda Latini, e di Massimo Iavarone, in rappresentanza del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche Donatella D’Amico. Presente anche il presidente del Consiglio Regionale delle Marche Dino Latini che ha premiato con un diploma le “Donne in uniforme”.

«Il progetto – si legge in una nota del liceo scientifico – ha saputo coinvolgere studenti e studentesse: ciò dimostra che lezioni significative possono essere realizzate con efficacia anche al di fuori della convenzionale aula scolastica».