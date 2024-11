San Martino come esempio di gentilezza. E’ questa la linea di riflessione scelta per l’ottava edizione della Lanternata di San Martino all’Abbadia di Fiastra, organizzata dall’associazione “Genitori&Figli, per mano”.

«La pittoresca passeggiata – scrive l’associazione in una nota – è ormai un evento consueto che promuove numerosi obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e segna simbolicamente l’inizio del periodo dell’anno che ci avvicina al Natale, accendendo una luce nel buio che anticipa questa attesa festività.

Quest’anno, alla luce anche di recenti tragici eventi che hanno coinvolto i giovani, l’associazione “Genitori&Figli, per mano” ha rinnovato il proprio impegno verso il territorio. L’associazione mette a disposizione il proprio operato per offrire supporto e stimoli educativi ai genitori e ai bambini, accompagnandoli nel loro percorso di crescita sia come famiglie, sia come individui e membri della collettività».

In questa ottica, durante la Lanternata, la figura di San Martino è stata proposta come esempio di gentilezza e generosità per le diverse fasce d’età. La storia di San Martino ha mostrato ai partecipanti quanto ogni gesto, anche il più piccolo, possa avere un impatto significativo sulla nostra vita, su quella degli altri e sull’intero ecosistema.

L’esperienza è stata arricchita da un percorso educativo attraverso la suggestiva ambientazione del bosco dell’Abbadia di Fiastra. I partecipanti sono stati invitati a utilizzare il corpo e a praticare esercizi di respirazione, ascoltando attentamente i suoni della natura e attivando tutti i sensi. Un esercizio di mindfulness in un contesto ricco di tradizione, storia e cultura.

«La Lanternata di San Martino rappresenta per noi un momento di grande importanza – dichiara Andriana Steta, legale rappresentante dell’Associazione –. Accendere una luce nel buio è un gesto simbolico che ci ricorda che anche le piccole azioni possono fare la differenza. Vogliamo continuare a offrire alla comunità un punto di riferimento per crescere insieme e costruire un futuro migliore. Si spera che questa piccola luce simbolica, accesa ogni anno, possa continuare a brillare non solo nel mondo esterno, ma anche in quello interiore, così complesso e misterioso, di ciascuno di noi».

L’associazione “Genitori&figli, per mano” invita tutti a partecipare ai prossimi eventi in programma, tra cui incontri dedicati all’incubatore dei sogni, alla mindfulness, gli aperitivi pediatrici e un ricco calendario natalizio. Per maggiori informazioni, seguite i canali social dell’associazione.