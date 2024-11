Il progetto “Sindaca/o della scuola”, giunto alla sua quarta edizione, ha riscosso anche quest’anno un grande successo tra le alunne e gli alunni della scuola “Patrizi” a Recanati.

Dopo un’accesa campagna elettorale, a prevalere sugli altri candidati è stata Lara Ambrosanio con la sua lista “La scuola del futuro”, composta da Asia Cerreti, Federico Crosta, Thea Erbaccio, Margherita Galassi e Aleandro Virgini.

Questo progetto, ideato dalla professoressa Rita Soccio, ha l’obiettivo di dare voce alle alunne e agli alunni che, non avendo rappresentanti nei consigli di classe e d’istituto nelle scuole secondarie di primo grado, possano promuovere una sana collaborazione tra studenti, docenti e dirigente, trasformando di fatto la scuola in una vera “scuola di cittadinanza”. La nuova sindaca Ambrosanio dovrà presenziare a tutte le attività istituzionali dell’Istituto e, affiancata dagli assessori e dalle assessore, sarà chiamata anche a gestire eventuali conflitti interni alla scuola e a ricercare soluzioni che soddisfino l’intera comunità scolastica, promuovendo una partecipazione sana e consapevole.

«Il progetto “Sindaca/o della scuola” – si legge in una nota della scuola – si articola in diverse fasi durante i primi mesi scolastici. Anche quest’anno, inizialmente è stato illustrato alle classi terze il funzionamento di un Comune, sia dal punto di vista amministrativo che politico. Nella seconda fase, tutte le classi della scuola “Patrizi” sono state invitate a suggerire alle candidate e ai candidati idee e proposte per stilare i loro programmi elettorali. Raccolti i suggerimenti, i candidati e le candidate hanno rielaborato le idee insieme alle loro liste. Nella fase successiva, in una mattinata dedicata, i candidati e le candidate hanno presentato gli assessori e assessore e i programmi elettorali a tutte le classi dell’Istituto, utilizzando slide e materiale elettorale (manifesti, bigliettini etc.) distribuito ai partecipanti. A questo punto, è iniziata la campagna elettorale, della durata di due settimane, con volantinaggio e incontri mirati. L’ultima fase è stata l’elezione vera e propria. Tutte le classi hanno fatto esperienza di una vera votazione, trovando tre seggi con i nominativi dei candidati e appositi bigliettini preparati con il timbro della scuola».

Lo spoglio è stato effettuato subito dopo la votazione e alla presenza di tutte le classi terze. Durante lo scrutinio, l’emozione delle sette candidate e dei candidati era palpabile, con tifo e grande partecipazione per ogni foglietto scrutinato. Quest’anno, il divario tra i candidati è stato maggiore, e alla fine ha prevalso la candidata Lara Ambrosanio per 54 voti contro i 36 del secondo classificato, ricevendo tra le grida e gli applausi dei sostenitori la fascia tricolore. Buon lavoro alla sindaca Ambrosanio e alla sua giunta, che ora dovranno impegnarsi per mantenere le promesse elettorali.