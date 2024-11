Tre studentesse danno voce alle opere della prof poetessa

La biblioteca del liceo “G. Leopardi” di Macerata ha ospitato un’interessante presentazione della raccolta di poesie, Balenanti richiami di Eterno, della professoressa Rosanna Leombruni. La sala, gremita di alunni, alunne, soci e socie dell’associazione Amici del Classico, ha ascoltato con attenzione le parole della poetessa, che ha guidato l’uditorio con sensibilità e professionalità in un viaggio nel mondo della poesia, dai Classici al Novecento.

Le studentesse Andrea Celeste Canzoneri, Greta Pagnanelli e Aurora Pottetti hanno letto con grande passione e coinvolgimento alcune poesie tratte dalla raccolta.

Nel ringraziare la relatrice, la dirigente scolastica Angela Fiorillo, ha sottolineato l’importanza della poesia per la formazione della persona ed elogiato l’interesse mostrato dai tanti alunni e alunne convenuti per l’occasione.