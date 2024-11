Padre Massimo Giustozzo, priore della basilica di San Nicola da Tolentino, è stato invitato venerdì dalle insegnanti di 4A e 5A della scuola primaria “Anna Frank” di Pollenza a parlare del Natale ad alunni e alunne.

Padre Massimo è così ritornato nella scuola, che aveva frequentato da bambino.

«E’ stato felice – si legge in una nota della scuola – di rivedere quel luogo in cui aveva ricevuto gli insegnamenti che lo hanno preparato a sviluppare le sue eccellenti qualità, ad affrontare la vita e accogliere generosamente la chiamata alla consacrazione religiosa.

Nell’incontro con i bambini e le bambine il discorso è caduto subito sul Natale ormai vicino. Padre Massimo ha rivolto tante domande agli. La più simpatica è stata questa:

«Quale animale del presepe avresti voluto essere?»

Un bambino ha risposto: «Il koala”.

Il priore incuriosito ha chiesto: «E perché proprio il koala?

Il bambino, in tutta la sua spontaneità, ha risposto: «Perché il koala sta sempre abbracciato all’albero. Anch’io vorrei stare sempre abbracciato a Gesù!”

In un solo concetto quel bambino ha condensato molti trattati di mistica e scienze religiose.

La visita si è conclusa con un saluto alla dirigente Ombretta Sorgi, al personale docente e Ata della scuola primaria A. Frank di Pollenza».