Medaglia di bronzo per Cristina Chitarroni dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli alla competizione internazionale dell’Aeht (Associazione europea di istituti alberghieri e turistici). Studentessa della classe 5AC, Chitarroni si è aggiudicata la medaglia nella categoria Culinary Art, dimostrando grande abilità e creatività. La 37° Conferenza annuale, un evento prestigioso che vede la partecipazione di oltre 400 istituti alberghieri provenienti da tutta Europa si è svolta a Riga e si è conclusa venerdì con una serata di gala.

L’Ipseoa “Varnelli” ha partecipato alla manifestazione con studenti e studentesse di tutti gli indirizzi: da Accoglienza turistica ad Enogastronomia cucina, da Sala bar e vendita a Pasticceria. La conferenza offre un ambiente unico, dove i partecipanti si immergono in un contesto multiculturale, collaborando in team internazionali e affrontando prove di alto livello sotto l’occhio esperto di giudici qualificati. Le competizioni hanno coperto varie discipline professionali, dalla preparazione di cocktail alla gestione del front office.

«Il successo raggiunto in queste competizioni – si legge in una nota della scuola – testimonia l’importanza del lavoro di squadra e delle competenze collaborative. La creatività, la resistenza e la capacità di adattarsi a un ambiente internazionale sono qualità fondamentali, e tutti i partecipanti dell’istituto “Varnelli” hanno dimostrato grande impegno e competenza. Un plauso speciale, quindi, va ai ragazzi e alle ragazze che hanno rappresentato con orgoglio l’Istituto: Oluwadamilola Marvelous Bakari (5AS) nella categoria Barista, Armin Skrijelj (5BS) nella categoria Cocktail, Anastasia Troiano (5AP) nella categoria Pastry, Alessio Anibaldi (5ATBTs) nella categoria Tourist Destination e, naturalmente, Cristina Chitarroni. Un ringraziamento va anche ai docenti accompagnatori Gianfilippo Grasselli e Patrizia Corvatta, che hanno seguito il team con dedizione e professionalità, supportando i ragazzi in ogni fase dell’evento».