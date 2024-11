L’eccellenza azzurra della ginnastica aerobica al Convitto di Macerata. Nei giorni scorsi la scuola ha ospitato le maceratesi Arianna Ciucci e Arianna Ciurlanti, regine dell’aerobica italiana. Ecco come raccontano l’incontro due studentesse e due studenti coinvolti.

***

di Matilde Melchiorri, Emma Tentella, Matteo Bartone e Giorgio Giaconi

Noi alunni e alunne delle classi terze del Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi” di Macerata ci siamo riuniti per incontrare Arianna Ciucci e Arianna Ciurlanti, due grandi specialiste della ginnastica aerobica. L’evento era diviso in due momenti: nella prima parte le campionesse si sono presentate e ci hanno mostrato dei video delle loro gare, successivamente hanno risposto alle nostre domande.

Arianna Ciucci ci ha raccontato che ha cominciato la sua carriera con la ginnastica artistica quando era molto piccola, per poi praticarla per altri 13 anni.

A 17 anni ha deciso di lasciare definitivamente la ginnastica artistica, ma un giorno ha incontrato un allenatore che l’ha convinta a praticare la ginnastica aerobica.

Un anno dopo è entrata a fare parte della Nazionale italiana della specialità.

Intorno ai 28 anni ha interrotto l’attività agonistica ed ha iniziato a fare l’allenatrice di ginnastica aerobica. Quattro anni fa ha cominciato ad allenare la Squadra Nazionale Italiana Junior ed è l’allenatrice di Arianna Ciurlanti fin da quando quest’ultima aveva sei anni.

Arianna Ciurlanti fa parte da quattro anni della Nazionale senior, si allena almeno quattro ore al giorno e durante il tempo libero aiuta con il gruppo dei più piccoli. Ha partecipato a molte gare importanti e la vittoria più significativa per lei (e per la sua allenatrice) è stata quella dell’ultimo Mondiale: un oro davvero straordinario.

Nella seconda parte dell’incontro abbiamo posto delle domande a cui queste eccezionali atlete hanno risposto dando consigli ed insegnamenti: ad esempio che lo sport può aiutare in molti ambiti della vita e che non deve essere considerato un peso, ma un divertimento.

Ci hanno anche spiegato la differenza tra i diversi tipi di ginnastica: l’aerobica, in particolare, è uno sport complesso dove non ci sono attrezzi ma che prevede, nella performance di gara, tanta forza, agilità, coordinazione e flessibilità.

Questo incontro ci è piaciuto molto, perché abbiamo appreso informazioni nuove su sport meno noti che però proiettano la città di Macerata alla ribalta del mondo; inoltre c’è anche stata l’opportunità di conoscere due campionesse che hanno raccontato le loro esperienze personali ed hanno fatto comprendere il vero valore dello sport: la dedizione, l’impegno, la costanza e l’umiltà.