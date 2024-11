Tunnel dell’orrore, trucco horror, cimitero da paura, ma anche castello di Hogwarts, spettacolo di fuoco e un ospite speciale, Daniele Procacci, disegnatore della Marvel. A San Ginesio Halloween arriva in ritardo ma lo fa alla grande con “Castagnata da paura”, un evento da non perdere che si svolgerà domani, sabato 9 novembre, dalle 15 alle 24 in centro storico. Un evento per tutte le età. In programma castagnata e vin brulé e premio della zucca più bella. Ci saranno anche un’area food e i mercatini a tema.

Oltre al percorso che prevede tappe paurose in tutto il centro, ci saranno “Thriller” di Michael Jackson e il dj set con Emanuele Saltari.

L’iniziativa, promossa dal Comune di San Ginesio in collaborazione con la pro loco, è un’ottima occasione per festeggiare ancora una volta la notte degli spiriti.