Giocare a scacchi in biblioteca. A Cingoli si può grazie a dieci set scacchi da gara (scacchiere, pezzi e orologi) a disposizione della cittadinanza, acquistati dal Comune.

L’amministrazione ha voluto favorire la passione ormai molto diffusa tra i giovanissimi per il gioco degli scacchi, anche grazie e in conseguenza del progetto “Gli scacchi a scuola” che coinvolge da alcuni anni le classi dell’Istituto comprensivo Mestica.

I dieci set sono in dotazione alla Biblioteca comunale Ascariana, nelle cui sale sarà possibile giocare durante il normale orario di apertura.

Si dà così seguito a una bella tradizione avviata lo scorso anno in preparazione delle finali nazionali scolastiche, quando appunto la Biblioteca ha aperto le sue sale ai giovani scacchistici cingolani.

«Come amministrazione comunale riteniamo importante favorire tutte quelle attività di sicura valenza culturale, educativa e di socialità e che soprattutto possano coinvolgere e interessare le giovani generazioni» ha dichiarato l’assessore alla Cultura Jacopo Coloccioni, che nel pomeriggio di ieri ha inaugurato l’acquisto giocando con alcuni giovanissimi scacchisti.