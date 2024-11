«Un luogo vivo e pulsante per la comunità, uno spazio sicuro e confortevole dove fare ricerca, approfondimento, intessere relazioni sociali e sperimentare esperienze significative che arricchiscano la formazione delle ragazze e dei ragazzi». Così Alessandra Gattari, dirigente dell’Ite Gentili ha presentato la nuova biblioteca dell’istituto di Macerata, inaugurata il 30 ottobre. La docente ha tagliato il nastro col presidente del Consiglio di Istituto Massimo Marchionni.

«Grazie ai fondi del Pnrr – si legge in una nota della scuola – ed alla buona volontà di docenti, assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, in primis Luigino Francavilla, Elisa Matellicani e Laura Orazi, i nuovi locali hanno preso vita, distribuiti in tre ampi e colorati spazi che ospitano numerosi volumi catalogati con certosina cura dal professor Fabio Natali. Presenti alla cerimonia il vicario vescovile don Andrea Leonesi, i membri del Consiglio d’Istituto, i rappresentanti degli studenti. Particolari riconoscimenti sono stati manifestati nei confronti del Dsga Alessio Coli e della professoressa Marica Ialenti che hanno profuso tante energie per la realizzazione dell’imponente lavoro».