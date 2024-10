FALCONARA – Ultimi giorni per visitare il Parco Zoo Falconara che da lunedì 4 novembre sarà chiuso al pubblico per la stagione invernale. Un gran finale con due imperdibili eventi, “Caccia alla zucca” e “Halloween allo zoo”, in programma venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre. Il primo è un divertente gioco a squadre per preparare gli arricchimenti di alcuni animali ospiti della struttura. L’attività si rivolge ai bambini dai 5 anni di età accompagnati da un adulto, per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale del Parco. L’iniziativa è gratuita e compresa nel costo del biglietto di ingresso.

Nel weekend più spaventoso dell’anno l’appuntamento è anche con “Halloween allo zoo”. L’Aia del Contadino verrà allestita con ragnatele, zucche e fantasmi e lo staff didattico mascherato da pipistrelli e lupi accoglierà le famiglie dalle 14 alle 16 con mascherine da colorare, angolo delle foto e truccabimbi a tema. In caso di maltempo tutte le iniziative saranno annullate.

MONTECOSARO – Oggi ultimo giorno per visitare il Giardino delle Zucche a Montecosaro. A partire dalle 15 e fino al tramonto, ultimi due appuntamenti con la festa dell’autunno dedicata alle famiglie da Hortus Trade

Sono le zucche le assolute protagoniste del Giardino delle zucche allestito da Hortus Trade nella sua sede di Montecosaro. La festa d’autunno per le famiglie ha allietato il sabato di tanti bambini e bambine che hanno partecipato con entusiasmo alle attività organizzate per l’evento.

Si sono lasciati truccare e trasformare in tanti fantastici personaggi, hanno preso parte ai tanti laboratori e hanno portato a casa la tradizionale zucca da trasformare nella più spaventosa figura per la notte di Ognissanti.

Oggi ultimo giorno di apertura dell’insolito parco giochi temporaneo e non mancheranno le sorprese per un pomeriggio all’aria aperta, tra i colori dell’autunno.

Il giardino delle zucche in via Piane Chienti a Montecosaro sarà aperto dalle 15 in poi. Info www.hortustrade.it e al numero 0733.1826116

PORTO RECANATI – “Zucche ovunque” anima il centro di Porto Recanati. Oggi, domenica 27 ottobre, in corso Matteotti, torna l’appuntamento dal sapore autunnale con il patrocinio del Comune di Porto Recanati. Mercatini, zucche e animazione per bambini coloreranno la giornata, dalle 9 alle 20. Sono in programma sfide divertenti, balli di gruppo e “colora la zucca”; special guest dell’evento sarà Spiderman, che si farà trovare in giro dalle 16 alle 19 per la gioia di tutti i bambini. Al “mercatino curioso” ci saranno oltre 50 bancarelle che esporranno in vendita artigianato artistico, creativo, all’uncinetto, ai ferri, con la ceramica, cucito creativo, prodotti tipici marchigiani e abruzzesi, caldarroste e caramelle, ciclamini e piante grasse. Ma anche miele, cosmesi alla lavanda, bigiotteria, candele e tante zucche su ogni bancarella, che renderanno unica e particolare l’atmosfera di questa domenica. L’evento è giunto alla sua terza edizione.

MONTE URANO – Torna anche quest’anno, dopo l’enorme successo dello scorso anno, il Monte Urano Horror Festival “Halloween Edition”. Fino al 31 ottobre, il centro città ospiterà attrazioni, percorsi, eventi e spettacoli ispirati al mondo dell’horror e della paura. Registi della manifestazione, gli infaticabili ragazzi della Pro Loco Monte Urano, ideatori del Festival nel 2018, supportati dall’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento.

Il programma. Quest’anno più che mai, le attrazioni sono davvero per tutti i gusti: l’Hollywood Horror Tour permetterà di entrare nel mondo dell’horror e dei più importanti film del cinema dell’orrore; Stranger Things, un percorso interamente dedicato alla serie campione d’incassi; M.U.H.A., Monte Urano Horror Apocalypse, una battaglia serrata dove si dovrà sparare agli zombie in una location da paura; l’Hogwarts Experience, per immergersi nel magico mondo di Harry Potter; il Vr Zombie, un tuffo nella realtà virtuale che permetterà di vivere in prima persona la lotta contro i morti viventi; il Laser Game, per sfidare gli altri a colpi di spada laser; infine, gli spettacoli su prenotazione “La maledizione della Torre”, per visitare la storica Torre dell’orologio del Paese ed assistere ad una storia da brividi, e “L’Esorcismo” una rappresentazione del film horror per eccellenza. Ma non finisce qui, perché completano l’offerta di questa edizione l’escape room The Menu, disponibile il 26, 27 e 31 ottobre (su prenotazione), e la rassegna cinematografica dedicata al cinema horror, con la proiezione, presso la Sala Comunale, di La mosca (28 ottobre), Occhi senza volto (29 ottobre), e Frankenstein Army (30 ottobre). Novità di quest’anno, l’Horror train, navetta gratuita che dal parcheggio farà il giro del Paese fino al centro storico. Non mancheranno infine cibo e musica ogni sera, in particolare con dj Toff e Mirko Rossi sabato 26 ottobre, Lele P dj il 27 ottobre e Ale Conti dj per il gran finale di giovedì 31 ottobre. L’ingresso è libero e gratuito al centro città per tutte le giornate della manifestazione, mentre le varie attrazioni sono a pagamento (raccomandata la prenotazione).